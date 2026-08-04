מרגעי הגניבה - צילום: דוברות המשטרה מרגעי הגניבה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:03

יחידת התביעות המשטרתית במרחב אילת הגישה 15 כתבי אישום נגד בני זוג בשנות ה-30 לחייהם מחיפה, אשר הפכו חופשה משפחתית לכאורה תמימה למסע גניבות שיטתי. השניים, שהגיעו לעיר הנופש יחד עם שלושת ילדיהם הקטנים, פשטו על חנויות ברחבי העיר וגנבו מוצרים בשווי כולל של למעלה ממאה אלף שקלים.

מחקירת המשטרה עולהכי בני הזוג לא הסתפקו בביצוע הגניבות בעצמם, אלא שילבו באופן פעיל את ילדיהם בני ה-8 וה-9 בביצוע העבירות. יתרה מכך, התינוקת כבת השנה שימשה ככסות מושלם - הרכוש הגנוב הוסתר בתוך עגלתה, בעוד ההורים נעו בחופשיות בין המדפים. בראש כתבה זו מתפרסם תיעוד חלקי מרגעי הגניבות, באחת מהחנויות באילת. הפרשה החלה להתגלות לפני כחצי חודש, כאשר במשרדי החקירות של משטרת מרחב אילת החלו להצטבר בזה אחר זה דיווחים ותלונות מבעלי עסקים וחנויות בעיר. הדיווחים הצביעו על דפוס פעולה חוזר: בני זוג שנכנסו לחנויות כשהם מלווים בילדיהם הקטנים, למראית עין כמשפחה תמימה במהלך טיול או קניות, וניצלו את המצב כדי לבצע גניבות של סחורה יקרת ערך. בעקבות ריבוי התלונות, פתחה המשטרה בחקירה מאומצת. החוקרים ריכזו את הממצאים מהחנויות השונות, אספו עדויות וחיברו בין אירועי הגניבה השונים ברחבי העיר. במשך שבועות ארוכים פעלו חוקרי צוות המעצרים באילת בנחישות וביסודיות, עד לגיבושה של תשתית ראייתית מוצקה נגד השניים.

רגעים נוספים מהגניבה - צילום: דוברות המשטרה רגעים נוספים מהגניבה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:17

כעת, עם סיום החקירה והגשת האישומים, מפרסמת המשטרה תיעוד ממצלמות האבטחה המציג את שיטת הפעולה של השניים בזמן אמת. בסרטון שנחשף נראים בני הזוג בתוך חנות ספורט והלבשה בעיר, כשהם מסתובבים בחופשיות בין המתקנים והמדפים יחד עם עגלת התינוקת וילדיהם.

בזמן שהאישה בוחנת פריטים מגוונים ומורידה קופסאות נעליים מהמדפים, הגבר מנצל את העגלה ומכניס לתוכה את הרכוש הגנוב. הילדים נוכחים במקום ונעים בסמוך להוריהם לאורך כל העת, חשופים למעשה הפלילי המתבצע לנגד עיניהם.

עם השלמת החקירה הועבר התיק ליחידת התביעות המשטרתית, אשר הגישה נגד בני הזוג 15 כתבי אישום. האב נעצר ונותר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

המקרה מעורר שאלות כבדות בנוגע לחינוך הילדים וההשפעה הנפשית של חשיפתם לפעילות פלילית בגיל כה רך. הילדים, שהיו אמורים ליהנות מחופשה משפחתית תמימה, מצאו עצמם משולבים במסע גניבות שיטתי שבוצע על ידי הוריהם.