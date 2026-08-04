הרוגה ופצועות בתאונה מחרידה וקשה בין שלושה אוטובוסים

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

תאונת אוטובוסים קשה ומחרידה התרחשה היום (שלישי) בשעת צהרים ברחוב דוד רמז בעיר אשקלון בדרום הארץ. התאונה הובילה ככל הנראה לכך שאחד האוטובוסים פגע במספר הולכי רגל - בהם אישה שמותה נקבע בזירה.

לאחר שדיווח על האירוע עם הגעת הצוותים הרפואיים לזירה התבררה עוצמת התאונה הקטלנית, שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים עירוניים ובינעירוניים. חובשים ופראמדיקים שהגיעו במהירות למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לנפגעות, אך נאלצו לקבוע במקום את מותה של אישה כבת 60 אשר סבלה מפגיעות רב-מערכתיות קשות ולא נותר לה סימן חיים. האישה הייתה לכודה מתחת לאוטובוס, ולאחר פעולות חילוץ ובדיקות רפואיות נאלצו הצוותים לקבוע את מותה במקום. בנוסף, פינו הצוותים הרפואיים לבית החולים ברזילי באשקלון שתי נשים כבנות 70, אחת מהן במצב קשה והשנייה במצב בינוני, כשהן סובלות מחבלות רב-מערכתיות מורכבות. נהג האוטובוס, גבר כבן 45, לא נפגע. גם נוסעי האוטובוס לא נפגעו.

( צילום: דוברות זק"א )

פראמדיק מד"א דורון בר שישת מיחידת האופנועים של מד"א וחובש רפואת חירום במד"א בן דולינגר סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. קיבלנו מספר דיווחים על אוטובוס שפגע בהולכות רגל בתחנת אוטובוס. כשהגענו למקום ראינו אישה לכודה מתחת לאוטובוס כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום. במקביל, צוותים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לשתי נשים נוספות שנפצעו באורח קשה ובינוני ופינו אותן לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי כשאת מחוסרת הכרה והשניה בהכרה."

בתיעוד מהזירה הקשה ניתן לראות את כוחות ההצלה הרבים מתרוצצים בין האוטובוסים המעורבים, העומדים צמודים זה לזה במרכז הכביש. החובשים והפרמדיקים, לצד כוננים על אופנועי חירום, נראים כשהם מעניקים טיפול רפואי דחוף לנפגעות השרועות על האספלט בסמוך לדלתות האוטובוס, תוך שהם מאבטחים את הזירה ומטפלים בפצועות בחרדת קודש. במקביל, עוברי אורח ותושבים המומים התקהלו סביב זירת האירוע הקשה.

שוטרי תחנת אשקלון יחד עם בוחני תאונות הדרכים של מרחב לכיש הגיעו מיד לזירה והחלו בפעולות נרחבות להסדרת התנועה ועומסי התנועה שנוצרו באזור. במקביל, פתחה משטרת ישראל בחקירה מקיפה לבירור נסיבות התאונה הקטלנית והגורמים שהביאו למעורבותם של שלושת האוטובוסים ולפגיעה הקשה בהולכות הרגל.