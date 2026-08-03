חטיפה, סחיטה באיומים ותקיפה אלימה בנגב: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתבי אישום חמורים נגד שלושה תושבי באר שבע – שניים כבני 24 וצעיר נוסף כבן 23 – המעורבים, כל אחד לפי חלקו, במסכת קשה של חטיפת אדם, איומים על חייו, תקיפה וסחיטה בשל חוב מומצא שמעולם לא היה קיים.

מסכת האירועים החלה לפי כתב האישום כשנה קודם לכן, כאשר המתלונן התקשר בעסקה למכירת רכבו עם חברו של אחד הנאשמים (בן 23). העסקה לא יצאה אל הפועל בסופו של דבר, והשניים נפרדו מבלי שנותר כל חוב כספי או התחייבות בין הצדדים. למרות זאת, החל הנאשם בן ה-23 לפנות שוב ושוב אל המתלונן בדרישה לקבלת כספים. ימים ספורים לפני האירוע המרכזי, החריף הנאשם את דרישותיו ודרש סכום של 10,000 שקלים כדי "לסגור את הסיפור". כשהשיב המתלונן כי אין בידו את הסכום הנדרש, טען הנאשם כי דאג לו להלוואה בריבית והציע לו להגיע לבאר שבע כדי לקבל את הכספים.

בתום תכנון מוקדם, הגיע המתלונן לבאר שבע והנאשם אסף אותו ברכבו מסוג יונדאי בטענה שהם בדרכם לאסוף את כספי ההלוואה. השניים נסעו לשכונת נאות לון בעיר, שם עצר הנאשם את הרכב, ואל המושב האחורי נכנס הנאשם השני (כבן 24) כשהוא נושא עמו חפץ הנחזה לאקדח. השניים הסיעו את המתלונן בעל כורחו לפרדס מבודד הסמוך לבית העלמין בבאר שבע.

עם הגיעם למקום המבודד, החמירה האלימות. הנאשם בן ה-23 הכה את המתלונן במכת אגרוף בראשו, תוך שהוא צועק לעברו: "מה חשבת, שאסדר לך הלוואה? אתה מת היום". מיד לאחר מכן לקח מהנאשם השני את החפץ הנחזה לאקדח, הלם באמצעות הכת של החפץ בראשו של המתלונן, דרך אותו וכיוון אותו ישירות לעברו. המתלונן המבועת ניסה לנצל רגע של חוסר תשומת לב, נאבק עם התוקף והצליח להימלט אל מחוץ לרכב. הנאשם יצא בעקבותיו בריצה, כשהוא מאיים עליו באמצעות כיוון החפץ הנחזה לאקדח וקורא לו לעצור.

השניים דרשו מהמתלונן המבוהל את הקוד לפתיחת הטלפון הנייד שלו, תוך שהוא מוזהר כי לא יוכל לעזוב את המקום עד אשר ישלם את הכסף שנדרש ממנו. הנאשמים אף הבהירו לו כי הטלפון הנייד שלקחו ממנו מפחית 2,000 שקלים מהחוב הנטען, ועליו להשלים עוד 8,000 שקלים.

לאחר מכן הסיע הנאשם בן ה-23 את המתלונן אל מחוץ לתחומי באר שבע, בכביש 25. במהלך הנסיעה המשיך להטיל עליו אימה ואמר לו: "זהו, היום אתה מת, אין לך מה לעשות". כשהגיעו לצומת תפרח ועצרו ברמזור אדום מאחורי טנדר, שאל המתלונן את חוטפו האם הוא מתכוון לפגוע בו, ונענה: "אל תדאג, מקסימום תקבל דקירות ברגליים או יריות".

באותו רגע קיבל המתלונן החלטה נועזת, פתח את דלת הרכב והחל להימלט. החוטף ניסה לאחוז בו בכוח כדי למנוע את בריחתו, ובתוך כך איבד שליטה על הרכב, לחץ על דוושת הגז והתנגש בחלקו האחורי של הטנדר שעמד לפניו. המתלונן הצליח להשתחרר, רץ לעבר תחנת אוטובוס סמוכה, ביקש עזרה מעובר אורח שהיה במקום והזעיק באמצעות מכשירו את כוחות המשטרה.

לאחר התאונה, הזעיק החוטף למקום את הנאשם השלישי (כבן 24) שהגיע ברכב אאודי. השניים רצו לעבר המתלונן ועובר האורח, שנאלצו להסתתר מפניהם עד שנמלטו מהזירה. ניידת משטרה שהוזנקה למקום עצרה את הנאשם הראשון ברכבו, אך כשתשאלה אותו השוטרת לזהותו, הוא התחזה לאחיו ומסר את פרטיו האישיים של האח בניסיון להתחמק ממעצר.

מכתב האישום עולה עוד, כי לאחר שניידות המשטרה עזבו את הזירה, חזר הנאשם השלישי לתחנת האוטובוס כשהטלפון הנייד של המתלונן בידו, ואיים עליו כי אם ברצונו לקבל בחזרה את מכשירו, עליו לבטל מיידית את התלונה במשטרה. בהמשך אף הגדיל לעשות, מחק את כל תוכן המכשיר והשתמש בו לצרכיו האישיים.

גם לאחר מעצרם, לא בחלו הנאשמים באמצעים: בעת שהייתם בתחנת משטרת ימ"ר נגב, ניסו הנאשמים להדחי את הנאשם השני בחקירה ולהניא אותו מלמסור הודעה או לשתף פעולה עם החוקרים, תוך שאיימו עליו כי "כולם יודעים שפתחת עלינו" וכי אם יפליל אותם הם "ייכנסו לבית סוהר לכל החיים עליו".

בתום חקירה מקיפה של ימ"ר נגב, הגישה עו"ד הילה מלול מפרקליטות מחוז דרום כתבי אישום חמורים. לנאשם המרכזי (23) מיוחסות עבירות של חטיפה לשם רצח או סחיטה, סחיטה באיומים, תקיפה הגורמת חבלה ממשית, הדחה בחקירה והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. לנאשם השני מיוחסות עבירות חטיפה, סחיטה באיומים ותקיפה, ואילו לנאשם השלישי (24) מיוחסות עבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות ביקשה את מעצרם של המעורבים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.