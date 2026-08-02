שוטר: "למה ברחת?" | הנהג הצעיר שנאזק על הרצפה: "סתם, מטומטם"

פעילות אכיפה שגרתית של סיירת האופנועים הארצית (צפון) באגף התנועה בכביש 65 הפכה בתוך דקות ספורות למרדף דרמטי ומסכן חיים ברחובות פרדס חנה. הסיירים סימנו לרוכב קטנוע לעצור בצד הדרך לבדיקת מסמכים שגרתית, אך הנהג החליט להתעלם מהוראות השוטרים, לחץ על הגז והחל בבריחה פראית לתוך שטחי היישוב. במהלך מנוסתו חצה הרוכב צמתים ברמזורים אדומים, תוך סכנה ממשית למשתמשי הדרך והולכי הרגל.

המרדף הגיע לסיומו כאשר הרוכב איבד שליטה על כלי הרכב, ביצע תאונה עצמית על המדרכה והתרסק. סיירי המשטרה, שדלקו בעקבותיו בחתירה למגע, זינקו מעל אופנועיהם, השתלטו עליו מיד בשטח וכבלו אותו באזיקים. בבדיקה ראשונית שנערכה במקום התבררה הסיבה למנוסה: לנהג אין רישיון נהיגה מתאים לקטנוע, וכעת התברר כי זו אינה הפעם הראשונה – מדובר בפעם השנייה שבה הוא נתפס כשהוא נוהג ללא רישיון מתאים.

תיעוד דרמטי ממצלמת הקסדה של השוטר, שמתפרסם בראש כתבה זו, מציג את רגעי המעצר והשיחה שנערכה מיד לאחר מכן. בסרטון נראה השוטר משתלט על החשוד שרבץ על הרצפה, מזהיר אותו ואומר לו: "כל מה שתאמר עשוי לשמש נגדך, יש לך זכות לא להשיב".

לאחר מכן, בעוד החשוד יושב כבול באזיקים על המדרכה לצד גדר, שואל אותו השוטר ישירות: "למה ברחת?", והחשוד משיב בלחש ובמבוכה: "סתם.. מטומטם...". השוטר תמה מולו: "חשבת שאתה יכול לברוח לנו? נראה לך שאתה יכול לברוח מזה?". תוך כדי כבילת רגליו באזיקים הוסיף השוטר: "לא בורח? עד עכשיו ברחת, פתאום אתה לא בורח?". במקביל, נשמע השוטר מדווח בקשר כי החשוד החליק, לא נזקק לטיפול רפואי והאירוע תחת שליטה.

בסיום חקירתו של החשוד, תושב כפר זמר בן 27, הוא שוחרר בתנאים מגבילים ובהם חמישה ימי מעצר בית. בנוסף, הקטנוע שעליו רכב הושבת מנהלית למשך 30 ימים. במשטרה מציינים כי האירוע מתרחש ברקע מבצע "מחויבים לחיים" – תוכנית לאומית משולבת של אגף התנועה והרלב"ד למאבק בקטל בדרכים, במסגרתה תוגברה נוכחות ניידות התנועה בכבישים ברחבי הארץ כדי למגר עבירות מסכנות חיים.