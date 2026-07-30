בזמן שנחלי ואתרי המים בצפון עמוסים וגדושים במטיילים רבים, אירוע חריג התרחש הבוקר (חמישי) בנהר הירדן, כאשר רכב פרטי נפל למימי הנהר. על פי דיווחים מהמקום, כוחות חירום הוזעקו אך בחסדי שמים ללא נפגעים בגוף. ל'כיכר השבת' נודע כי הנהג סיפר שהשמש סינוורה אותו והוא טעה בפנייה.

תיעודים רבים של הרכב "שוחה" במים הופצו ברשתות החברתיות וגררו תגובות רבות. גולש אחד כתב כי הנהג "רצה לחסוך בקייק", אחר כתב כי "זה מה שקורה כשלא מפעילים ווישרים". כעת יידרש מבצע חילוץ של הרכב מהנהר.

מדובר באירוע נדיר וחריג. ב-2016 רכב החליק לנהר הירדן ליד הקיבוץ גדות ובסמוך לגשר הפקק והביא לפציעתה של ילדה שפונתה במצב אנוש תוך החייאה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו במקום טיפול רפואי לשני פצועים נוספים: אישה כבת 25 במצב בינוני עם חבלת ראש וגבר כבן 25 במצב קל.

חובש רפואת חירום במד"א יגאל בן עודיז, שהגיע ראשון למקום, סיפר: "מדובר ברכב שסטה מנתיב הנסיעה והתהפך למי הירדן. אזרחים שהיו במקום סיפרו לנו שחילצו מהרכב שלושה נוסעים. יחד עם כוחות גדולים נוספים של מד"א ובסיוע לוחמי האש הענקנו טיפול רפואי לפצועים, ביצענו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות בפעוטה כבת 3 שהייתה ללא דופק וללא נשימה, וכאשר מצבה התייצב מעט והדופק חזר היא פונתה במצב קשה מאוד לבי"ח במסוק מד"א. אישה כבת 30 פונתה לבי"ח בניידת טיפול נמרץ כשהיא סובלת מחבלות בראש ובגפיים יחד עם גבר כבן 30 שנפצע קל".