מה שהחל מדיווח שגרתי לכאורה על תאונת דרכים עצמית באזור בית שאן, התפתח לכדי חקירת אירוע אלימות חמור ואכזרי במיוחד.

המשטרה מסרה היום (רביעי), כי שוטרי המחוז הצפוני של משטרת ישראל עצרו שני קטינים בחשד למעורבות בתקיפתו הקשה של צעיר שנסע על גלגינוע (קורקינט חשמלי), אשר נאבק כעת על חייו ומאושפז במצב קשה מאוד בבית החולים, כשהוא מורדם ומונשם.

תחילתו של המקרה לפני כעשרה ימים, בתאריך 19 ביולי 2026, בשעות הבוקר. במוקד 100 של משטרת ישראל התקבל דיווח על אודות צעיר שאותר כשהוא שרוע בשביל הליכה הסמוך לחניון קנטרה בבית שאן. עוברי אורח ומזעיקי הכוחות שנתקלו בצעיר מצאו אותו כשהוא מדמם וסובל מחבלת ראש קשה ביותר, כאשר לצידו מוטל הקורקינט החשמלי שעליו רכב.

למקום הוזעקו במהירות צוותי רפואה ופרמדיקים, אשר העניקו לו טיפול מציל חיים בשטח ופינו אותו בדחיפות, במצב קשה, לבית החולים "העמק" בעפולה. בהמשך, לאור חומרת פציעתו וההדרדרות במצבו, הוחלט להעבירו למרכז הרפואי "רמב"ם" בחיפה. על פי גורמי הרפואה, הצעיר מאושפז כעת במחלקת הטיפול הנמרץ כשהוא מורדם ומונשם, וסובל מפגיעת ראש קשה ומורכבת.

עם קבלת הדיווח הראשוני, הגיעו בזריזות לזירת האירוע שוטרי המחוז הצפוני יחד עם בוחני תאונות הדרכים של המשטרה, והחלו באיסוף ממצאים ראשוניים כדי לברר כיצד אירעה התאונה המשוערת ומה הוביל לנפילתו של הרוכב. אולם, ככל שהעמיקה החקירה בימים האחרונים ובוצעו שורת הליכים מודיעיניים ופורנזיים בזירה, חלה התפתחות דרמטית בעלילה. הממצאים בשטח והראיות שנאספו העלו את החשד הכבד כי לא מדובר בתאונת דרכים עצמית כלל וכלל, אלא באירוע פלילי חמור, במהלכו הותקף הקורבן באכזריות רבה על ידי גורמים אחרים שפגעו בו ונמלטו מהמקום.

בעקבות ההתפתחות המשמעותית והמעבר מחקירת תאונה לחקירת אירוע אלימות חמור, הגבירו חוקרי המשטרה את הפעילות בשטח. אתמול, בהתאם לממצאי החקירה המתקדמים ולמידע המודיעיני שנאסף, פשטו השוטרים ועצרו שני חשודים – שניהם קטינים – בחשד למעורבות הישירה במעשה התקיפה הקשה.

השניים הועברו מיידית לחקירה בתחנת המשטרה, והיום הם מובאים בפני בית משפט השלום בטבריה, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם לצורך המשך פעולות החקירה, ביצוע השלמות נדרשות ומיצוי הדין עימם. במשטרה מדגישים כי חקירת נסיבות האירוע הקשה עודנה נמשכת בכל הכלים העומדים לרשותה.