ראשון לציון: אישה הוכשה מנחש ופונתה במצב קשה לבית החולים

אישה בת 48 הוכשה הבוקר (רביעי) על ידי נחש במהלך עבודתה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון, ופונתה במצב קשה ויציב לבית החולים שמיר-אסף הרופא. על פי הדיווח ממד"א, האישה סבלה מסימני הכשה בגפיים התחתונות.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 07:51. חובשים ופראמדיקים של מד"א הוקפצו למקום, העניקו לאישה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים.

פראמדיקית במד"א תהילה כהן, שטיפלה באישה, סיפרה על האירוע: "קיבלנו דיווח על אישה שהוכשה על ידי נחש במהלך עבודתה. כשהגענו למקום ראינו את האישה ישובה כשהיא בהכרה. היא סיפרה לנו שהכיש אותה נחש בגפיים תחתונות".

"הענקנו לה טיפול רפואי שכלל מתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה יציב", הוסיפה כהן.

עונת הנחשים: הסכנה גוברת

האירוע מצטרף לשורה של מקרי הכשות נחשים שהתרחשו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ. כידוע, בחודשי האביב והקיץ, כאשר הטמפרטורות עולות, גוברת פעילותם של נחשים, ובלוטות הארס שלהם פעילות במיוחד. צפע ארץ-ישראלי, המצוי בכל חלקי המדינה, נחשב לארסי ומסוכן במיוחד.

רופאים מזהירים כי במקרה של הכשת נחש, אסור בתכלית האיסור לחתוך את מקום ההכשה, למצוץ את הארס או להניח חסם עורקים. כמו כן, אין לרדוף אחר הנחש או לנסות וללכוד אותו, אם כי מומלץ לצלמו כדי שניתן יהיה לדעת באיזה נחש מדובר ולתארו בפני הצוותים הרפואיים.

בנוסף, יש לדאוג שהמטופל יהיה במנוחה מוחלטת, להסיר ביגוד ותכשיטים מהאזור המוכש, ולקחת אותו במהירות האפשרית למרכז רפואי סמוך. סימני ההכשה שעליהם יש לשים לב כוללים סימני שיניים על העור, נפיחות מהירה וכאב חד, שלפוחיות, פסים אדומים לאורך הגף ונימול.

במקרים נוספים עלולים להופיע בחילות, הקאות, חולשה ודופק מואץ. במקרים קשים יכולים להתפתח בלבול, פרכוסים ואף איבוד הכרה. יצוין כי בשנים האחרונות דווח על מספר מקרים חמורים של הכשות נחשים, כולל מקרה של אדם שהוכש מנחש שרף עין גדי, הארסי ביותר בישראל, והגיע למצב קריטי של שוק לבבי.

גורמים רפואיים ממליצים לציבור להיזהר במיוחד בעת עבודה בשטחים פתוחים, לנעול נעליים סגורות ולהיות ערניים לסביבה. במקרה של הכשה, יש לפנות מיד לטיפול רפואי.