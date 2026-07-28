ניידת אגף התנועה שצצה פתאום בשולי כביש 85, סמוך ליציאה ממג'ד אל-כרום, גרמה לנהג אחד לאבד כנראה את העשתונות. במקום לעצור בצד הדרך כמו כל אזרח שומר חוק, הנהג שזיהה את השוטרים החליט לבצע תמרון מסוכן: הוא שילב להילוך אחורי והחל בנסיעה פרועה לאחור לכיוון היישוב. תוך כדי הניסיון הנואש להימלט, הוא טיפס עם רכבו על שטח הפרדה, כשהוא מסכן באופן ממשי את שאר משתמשי הדרך ואת כלי הרכב שנעו באזור.

השוטרים בשטח לא היססו, דלקו מיד אחר הרכב הנמלט והצליחו לחסום ולעצור אותו לבדיקה. אך כאן הדרמה רק החלה: במהלך התחקור הראשוני, ניסה הנהג לבלבל את השוטרים והציג את עצמו בשמו של אחיו, מתוך תקווה כי הבדיקה המשטרתית תעבור ללא תקלות והוא ישולח לדרכו. אלא שבדיקה מעמיקה ומהירה של הפרטים במסופי המשטרה חשפה במהירות את תרמית הזהות ואת עברו המכביד של הנהג.

בדיקת העומק גילתה מציאות מדהימה: הנהג, תושב מג'ד אל-כרום בן 27, בכלל נפסל מלהוציא או להחזיק רישיון נהיגה על פי בית משפט לתקופה ממושכת של 21 חודשים. בנוסף לכך, תלוי ועומד נגדו עונש מאסר על תנאי של שמונה חודשים בר הפעלה, ואם לא די בכך – בעת שנתפס על ההגה הוא אף היה בעיצומן של עבודות שירות שנגזרו עליו בעקבות הרשעה הקודמת בגין עבירה זהה של נהיגה בזמן פסילה.

תיעוד מתוך מצלמת הגוף של השוטרת בשטח, שמצורף לתיק החקירה, ממחיש את רגע החשיפה והמעצר. בסרטון נראית השוטרת כשהיא עומדת מול הנהג, שפניו מטושטשות, ומטיחה בו באופן פרונטלי את דבר התרמית. השוטרת נשמעת אומרת לו בבירור: "מלבד זה שמסרת לי את השם של אח שלך, אני מודיעה לך שאתה עצור בחשד לנהיגה בפסילה עם הפקדה". התיעוד מציג את השילוב של עבודת האכיפה הנחושה בשטח מול נהגים שמנסים להונות את רשויות החוק ולהמשיך לסכן את הציבור בכבישים.

בעקבות הגילוי נעצר הנהג במקום והועבר לחקירה מקיפה ביחידת הבוחנים של מרחב גליל. במקביל להליכים הפליליים, נקטה המשטרה בצעדים מנהליים תקיפים, ורכבו של החשוד נתפס והושבת לאלתר לתקופה של 30 ימים. עם סיום מלאכת החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הוגש נגדו כתב אישום חמור לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים ופסילת רישיונו עד לתום המשפט. בדוברות המשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות, באכיפה ממוקדת ובלתי מתפשרת נגד נהגים פסולים ועבריינים המסכנים חיים בכבישי ישראל.