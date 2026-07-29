כיכר השבת
אירוע מחריד

מאסר עולם: המחותן נקם באבי כלתו לשעבר, שחזר מבית הכנסת בשבת

עונש של מאסר עולם נגזר בבית המשפט המחוזי על ישראלי שהורשע ברצח מחותנו ברמת גן | הרצח התרחש על רקע סכסוך משפחתי ומשמורת שהתגלע בעקבות פרידתם של בנו של הרוצח ובתו של הנרצח. הרכב השופטים דחה מכול וכול את טענות ההגנה בדבר שכרות וקבע כי הנאשם פעל מתוך תכנון מוקדם, שקילה בקור רוח והצטיידות מראש בנשק חם. מעבר למאסר העולם, חייב בית המשפט את המורשע בתשלום פיצויים בסך 150 אלף שקלים לארבעת ילדיו של המנוח (פלילי)

המורשע בבית המשפט, היום (צילום: Miriam Alster/Flash90)

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עונש של מאסר עולם על ישראלי שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של מחותנו, איש משפחה מוערך ואב לארבעה. האירוע הקשה התרחש בחודש סיון תשפ"ב (יוני 2022) בבניין מגורים ברחוב הרי גלעד ברמת גן, כאשר הנרצח חזר לביתו בתום תפילת השבת בבית הכנסת.

הרכב השופטים, בראשות אב בית הדין יוסי טופף ולצדו השופטים עודד מאור ומעין בן ארי, קבע פה אחד כי המעשה לא היה התפרצות רגעית או ספונטנית, אלא תוצאה של הליך מתוכנן וקר מזג שבו גמלה בלבו של הנאשם ההחלטה להביא למותו של המנוח.

השורשים לטרגדיה המשפחתית טמונים במשבר שנוצר בעקבות פרידתם של בנו של הרוצח ובתו של הנרצח, ולהם שני ילדים משותפים. הרוצח ראה בקורבן ז"ל את האחראי לפירוק החבילה ולנתק שנוצר בין המשפחות, בשל התייצבותו של המנוח לצד בתו ותמיכתו בה במהלך הליכי הפרידה.

על פי ממצאי הכרעת הדין, הרוצח פיתח טינה עמוקה כלפי מחותנו והחל לשלוח לו הודעות מאיימות בשעות הלילה. בבוקר שלפני האסון, קודם לביצוע המעשה, הצטייד הנאשם באקדח, מחסנית ותחמושת שקיבל מאדם אחר באזור חדרה, ונסע במיוחד אל ביתו של המנוח ברמת גן במטרה לפגוע בו.

ממסכת הראיות והעדויות שהוצגו בבית המשפט עולה כי הנאשם המתין לנרצח ז"ל בכניסה לבניין המגורים. השניים עלו יחד במעלית עד לקומה השישית, וכאשר יצא המחותן לשעבר ז"ל אל חדר המדרגות הסמוך לפתח דירתו, שלף הנאשם את האקדח וירה לעברו שש יריות מטווח קצר ביותר. הקליעים פגעו בפלג גופו העליון ובפניו, והוא התמוטט במקום ונפטר מפצעיו כעבור דקות ספורות. בעת הירי שהו בתוך הדירה רעייתו של המנוח, בתו ושני נכדיו הקטינים – נכדיו המשותפים גם של הנאשם – אשר היו עדים לקולות הירי ולזעקות המצוקה הקשות שבקעו מחדר המדרגות.

במהלך המשפט ניסתה ההגנה לטעון כי הנאשם היה שרוי בשכרות עמוקה בעת ביצוע המעשה, ועל כן לא היה מודע למעשיו ולא יכול היה לגבש כוונה פלילית. אולם, בית המשפט דחה טענה זו מכל וכל וקבע כי תפקודו בזמן האירוע ומיד אחריו העיד על ערנות ושליטה מלאה. השופטים ציינו כי מדמון נהג במסלולים בין-עירוניים ללא צורך בעזרי ניווט, החנה את רכבו באופן מיומן ליד זירת האירוע, ולאחר שנעצר ניהל שיחה הגיונית וקוהרנטית עם השוטרים. נקבע כי לא התעורר כל ספק סביר שיוכל לסתור את חזקת הכוונה הפלילית.

בגזר הדין העבירו השופטים ביקורת נוקבת על המעשה ונסיבותיו. אב בית הדין השופט יוסי טופף ציין כי המקום שבו אמור היה המנוח לחוש המוגן ביותר הפך לזירת מותו, וכי מעשיו של הנאשם הפכו משבר זוגי לאסון משפחתי ובין-דורי עמוק. השופט עודד מאור הוסיף כי מדובר באירוע שאין בכוחו של ההיגיון האנושי ליישבו, כאשר סבא אחד קופד את חייו של הסבא השני של נכדיו המשותפים. לצד עונש מאסר העולם, שיימנה מיום מעצרו ביוני 2022, נגזרו על הנאשם עונשי מאסר על תנאי בגין עבירות הנשק והאיומים, והוא חויב לשלם פיצוי כספי בסך 150 אלף שקלים לארבעת ילדיו של הנרצח ז"ל, זאת לאחר שאלמנתו כבר פוצתה במסגרת הליך אזרחי נפרד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר