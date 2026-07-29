מאסר עולם: המחותן נקם באבי כלתו לשעבר, שחזר מבית הכנסת בשבת

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עונש של מאסר עולם על ישראלי שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של מחותנו, איש משפחה מוערך ואב לארבעה. האירוע הקשה התרחש בחודש סיון תשפ"ב (יוני 2022) בבניין מגורים ברחוב הרי גלעד ברמת גן, כאשר הנרצח חזר לביתו בתום תפילת השבת בבית הכנסת.

הרכב השופטים, בראשות אב בית הדין יוסי טופף ולצדו השופטים עודד מאור ומעין בן ארי, קבע פה אחד כי המעשה לא היה התפרצות רגעית או ספונטנית, אלא תוצאה של הליך מתוכנן וקר מזג שבו גמלה בלבו של הנאשם ההחלטה להביא למותו של המנוח.

השורשים לטרגדיה המשפחתית טמונים במשבר שנוצר בעקבות פרידתם של בנו של הרוצח ובתו של הנרצח, ולהם שני ילדים משותפים. הרוצח ראה בקורבן ז"ל את האחראי לפירוק החבילה ולנתק שנוצר בין המשפחות, בשל התייצבותו של המנוח לצד בתו ותמיכתו בה במהלך הליכי הפרידה.

על פי ממצאי הכרעת הדין, הרוצח פיתח טינה עמוקה כלפי מחותנו והחל לשלוח לו הודעות מאיימות בשעות הלילה. בבוקר שלפני האסון, קודם לביצוע המעשה, הצטייד הנאשם באקדח, מחסנית ותחמושת שקיבל מאדם אחר באזור חדרה, ונסע במיוחד אל ביתו של המנוח ברמת גן במטרה לפגוע בו.

ממסכת הראיות והעדויות שהוצגו בבית המשפט עולה כי הנאשם המתין לנרצח ז"ל בכניסה לבניין המגורים. השניים עלו יחד במעלית עד לקומה השישית, וכאשר יצא המחותן לשעבר ז"ל אל חדר המדרגות הסמוך לפתח דירתו, שלף הנאשם את האקדח וירה לעברו שש יריות מטווח קצר ביותר. הקליעים פגעו בפלג גופו העליון ובפניו, והוא התמוטט במקום ונפטר מפצעיו כעבור דקות ספורות. בעת הירי שהו בתוך הדירה רעייתו של המנוח, בתו ושני נכדיו הקטינים – נכדיו המשותפים גם של הנאשם – אשר היו עדים לקולות הירי ולזעקות המצוקה הקשות שבקעו מחדר המדרגות.

במהלך המשפט ניסתה ההגנה לטעון כי הנאשם היה שרוי בשכרות עמוקה בעת ביצוע המעשה, ועל כן לא היה מודע למעשיו ולא יכול היה לגבש כוונה פלילית. אולם, בית המשפט דחה טענה זו מכל וכל וקבע כי תפקודו בזמן האירוע ומיד אחריו העיד על ערנות ושליטה מלאה. השופטים ציינו כי מדמון נהג במסלולים בין-עירוניים ללא צורך בעזרי ניווט, החנה את רכבו באופן מיומן ליד זירת האירוע, ולאחר שנעצר ניהל שיחה הגיונית וקוהרנטית עם השוטרים. נקבע כי לא התעורר כל ספק סביר שיוכל לסתור את חזקת הכוונה הפלילית.

בגזר הדין העבירו השופטים ביקורת נוקבת על המעשה ונסיבותיו. אב בית הדין השופט יוסי טופף ציין כי המקום שבו אמור היה המנוח לחוש המוגן ביותר הפך לזירת מותו, וכי מעשיו של הנאשם הפכו משבר זוגי לאסון משפחתי ובין-דורי עמוק. השופט עודד מאור הוסיף כי מדובר באירוע שאין בכוחו של ההיגיון האנושי ליישבו, כאשר סבא אחד קופד את חייו של הסבא השני של נכדיו המשותפים. לצד עונש מאסר העולם, שיימנה מיום מעצרו ביוני 2022, נגזרו על הנאשם עונשי מאסר על תנאי בגין עבירות הנשק והאיומים, והוא חויב לשלם פיצוי כספי בסך 150 אלף שקלים לארבעת ילדיו של הנרצח ז"ל, זאת לאחר שאלמנתו כבר פוצתה במסגרת הליך אזרחי נפרד.