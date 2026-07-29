האם ראש הממשלה בנימין נתניהו חושש מסיטואציה שבה יצטרך לבצע נחיתת חירום במדינה זרה בעקבות מצב רפואי או תקלה טכנית, ולהסתכן במעצר מיידי - בעקבות הצווים שהוצאו עליו בבית הדין הבינלאומי בהאג?

שאלה זו נשאלה הלילה בריאיון שהעניק ראש הממשלה לרשת "פוקס ניוז" האמריקנית עם המגיש שון האניטי. במהלך הריאיון נשאל נתניהו באופן ישיר על הסיכון הביטחוני והמשפטי הניצב בפניו בעת טיסות לחו"ל. המראיין הביע דאגה כנה לשלומו של ראש הממשלה ותהה האם האפשרות שייאלץ לנחות במדינה החתומה על אמנת רומא ומכירה בסמכות בית הדין אינה מטרידה אותו, ואף ציין כי מדובר בתרחיש שמפחיד אותו אישית עבור מנהיג המדינה.

בתגובה, סיפק ראש הממשלה תשובה מפתיעה ולוחמנית במיוחד, תוך שהוא משלב בין עברו הצבאי כמפקד בסיירת מטכ"ל לבין היכולות המבצעיות של מדינת ישראל כיום. נתניהו הודה כי הנושא אכן עולה למחשבה, אך הבהיר: "כן, אני חושב על זה. אתה יודע, יש לנו כוחות מיוחדים בסביבה. שירתתי באחד מהם במשך חמש שנים – בוא ניתן להם משימה חדשה".

הדברים הללו נאמרים על רקע המציאות המשפטית והביטחונית המורכבת שליוותה את נסיעותיו של נתניהו לאחרונה. מאז הוצאת צווי המעצר בהאג, טיסותיו של ראש הממשלה במטוס הרשמי "כנף ציון", בפרט בדרכו לעצרת הכללית של האו"ם בארצות הברית, מתוכננות בקפידה יתרה ובזהירות משנית. המסלולים שנבחרים הם מסלולים עוקפים, לרוב דרומיים יותר, שמטרתם להימנע ממעבר במרחבים אוויריים של מדינות אירופיות החתומות על אמנת רומא. הימנעות זו נועדה למנוע מראש סיטואציה שבה נחיתת חירום תעמיד מדינות אלו בפני חובה משפטית תיאורטית להביא למעצרו של ראש ממשלת ישראל.

מעבר לסוגיית הנחיתה במדינה שלישית, הבהיר נתניהו בריאיון כי אין לו כל כוונה לבטל את השתתפותו ונאומו הצפוי בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש ספטמבר הקרוב. זאת למרות קריאות חוזרות ונשנות מצדו של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, לעצור אותו ברגע שידרוך על אדמת העיר. נתניהו הצהיר בנחישות: "אני נוסע לניו יורק. אני הולך לומר את האמת מול האיש הזה, שמפיץ שנאה ומסית קבוצה אחת של תושבים בניו יורק נגד קבוצה אחרת. הוא מסית אותם נגד יהודי ניו יורק". נתניהו הוסיף לתקוף את האווירה הציבורית שמנסים לייצר נגדו ואמר: "מה אנחנו, בשנות ה-30? מה זה הדבר הזה? כל כך הרבה שנאה, כל כך הרבה שקרים".

נחישותו של נתניהו מגיעה כתגובה ישירה להצהרותיו של ממדאני, אשר כינה את ראש הממשלה "פושע מלחמה" והאשים אותו באחריות ללחימה בעזה ובלבנון. ממדאני הודה אמנם כי לרשויות העירוניות בניו יורק אין את הסמכות המשפטית הישירה לאכוף צו מעצר של בית הדין הבינלאומי, אך קרא לרשויות הפדרליות בארצות הברית לפעול למעצרו. למרות הלחצים הללו, מבהיר נתניהו כי ההגעה לזירה הבינלאומית המרכזית באו"ם הינה הישג הסברתי ומדיני שהוא אינו מוכן לוותר עליו.

במהלך השיחה תקף ראש הממשלה בחריפות חסרת תקדים את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, וכינה אותו "ארגון מושחת ורע". נתניהו תהה בקול כיצד ייתכן שבית הדין בוחר להגדיר אותו כפושע מלחמה בשעה שהוא מתעלם ממעשי הטרור של ארגוני הטרור באזור. "הם לא מאשימים את חזבאללה. כביכול הם האשימו את חמאס, אבל מישהו שכבר מת. אז לא, זה מזויף. זה פייק אחד גדול", אמר נתניהו. הוא אף הזהיר את הציבור האמריקני מפני הפוליטיזציה של בית הדין, בציינו כי בירוקרטיה שאינה נבחרת עשויה בעתיד לסמן גם את נשיא ארצות הברית או את לוחמי צבא ארה"ב כפושעי מלחמה, בעודם נלחמים כתף אל כתף לצד ישראל נגד המשטר בטהרן.

לצד ההתייחסות לאיומי המעצר ולבית הדין בהאג, שיתף נתניהו בתחושותיו בעקבות פגישתו המדינית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. נתניהו תיאר את המפגש כ"אחת הפגישות הטובות ביותר" שהיו לו אי פעם עם הנשיא האמריקני. הוא ציין כי המבקרים והפרשנים שמחפשים סדקים בברית בין המדינות עתידים להתאכזב, שכן בין הצדדים ניצבת "חומת גרניט" של שותפות איתנה. לדבריו, לשתי המדינות מטרה משותפת וברורה למנוע מהמשטר הפנאטי באיראן להשיג נשק גרעיני שיאיים על שלום העולם ועל עצם קיומה של מדינת ישראל, מטרה שתושג בכלים דיפלומטיים או באמצעים אחרים.