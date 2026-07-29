התחקיר המלא על פרטי הפיגוע הקשה שהתרחש ביום שישי האחרון ברכס סלע בין הר ברכה לחוות גלעד טרם הושלם, ובשל האירוע המורכב בו נורתה אש ממספר כלי נשק בתוך זירה קשה, טרם ניתן לקבוע מסקנות ברורות בנוגע לכלל ההתרחשות, אולם ניתוח תיעודים מהזירה מלמד כבר בשלב זה על גבורתו של בניהו מלט הי"ד, סגן הרבש"ץ של הישוב חוות גלעד, ושל מספר מטיילים נוספים, אחד מהם לוחם גולני בחופשה .

בסרטונים מהאירוע וכן מעדויות המטיילים עולה כי המ"פ רס"ן יובל עזרא הי"ד, הסתער בגבורה לתוך הזירה כשהבחין בחטיפת הנשק.

בניהו הוזעק בידי חטיבת שומרון לאירוע יחד עם רבש"ץ חוות גלעד, לאחר שעשרות פורעים ערבים החלו לרגום את המטיילים באבנים והאירוע זוהה בידי תצפיות צה"ל.

מניתוח סרטון שצולם בידי ערבים ונערך והונגש בידי עיתונאי הקול היהודי אלחנן גרונר, נראית הזירה לאחר השלב בו נפגעו ונפלו על הקרקע השייח' שחטף את נשקו של רבש"ץ חוות גלעד, בניהו מלט סגן הרבש"ץ והמ"פ רס"ן יובל עזרא הי"ד, נראה כיצד בניהו, שבשלב זה פצוע קשה מפגיעה בפלג גופו העליון וידו השמאלית מרוסקת מכדור, מתרומם מהקרקע, שולף את אקדחו, ויורה במחבלים שתקפו אותו. הוא נראה יורה בראשו של המחבל שלידו ואז יורה עוד כ-3 יריות במחבלים הנוספים עד שהוא מתמוטט.

מניתוח כלל הסרטונים, עולה כי עוד קודם לכן הצליח בניהו לירות באחד הפורעים שניסה לחטוף את נשקו, ובסך הכל נראה שהצליח להרוג לפחות מחבל אחד ולפצוע לפחות שניים, זאת בנוסף לכמה שירה לכיוונם וטרם ברור האם פגע בהם.

בנוסף נראה בתיעוד כיצד ש', לוחם גולני בחופשה שהשתתף בטיול, מבצע ירי לעבר שני המחבלים שתקפו את רבש"ץ חוות גלעד בעודו פצוע על הרצפה, וניסו לחטוף את אקדחו.

הרבש"ץ נאבק בהם כשהוא פצוע עם כדור ביד ובאוזן. ש' מצליח לפגוע בשניהם, לחסל אחד מהם ולפצוע את השני, וזאת מבלי לפגוע ברבש"ץ שמתגולל איתם על הקרקע, מה שאפשר לרבש"ץ להחלץ מהם. הרבש"ץ עצמו הצליח לפנות את עצמו מהזירה בנסיעה כשהוא פצוע עד שחבר לכוחות ההצלה.

לפי העדויות שנאספו, עוד קודם לכן, כאשר השייח' שחטף את הנשק מבצע ירי לעבר הרבש"ץ ופוצע אותו, הגיע אחד המטיילים, לוחם מילואים שהיה בחופשה מסבב בלבנון, וביצע ירי בין כוונות לעבר השייח' ופגע בו. גם הרבש"ץ עצמו הצליח לשלוף את אקדחו ולירות כדור אחד על השייח' אך אז קפצו עליו שני התוקפים הנוספים וניסו לחטוף את האקדח.

ניתוח הסרטונים משאיר חלקים שעד כה לא אותר לגביהם תיעוד, ולפיכך, בטרם יסתיימו התחקיר המלא והבדיקות הבליסטיות, קשה מאוד לקבוע מאיזה נשק נורה כל אחד מהנפגעים, ודאי כאשר בוצע ירי ממספר נשקים בזירה, תוך כדי התגוששות, וזאת בניגוד לספינים ושמועות שהופצו ופגעו במשפחות.

אסתר, אלמנתו של בניהו מלט הי"ד, אמרה בעקבות הסרטון: "בניהו היה גיבור בחייו וגיבור במותו. התיעוד הזה מחזק אותנו כי רואים שבניהו הספיק לפגוע בתוקפים שסביבו. אנחנו דורשים לתת גיבוי מלא ללוחמים שלנו לירות באויב ללא חשש מחקירות ומעצרים, שלא יהיו חלילה עוד אלמנות ויתומים. צריך למחוק את כפר המרצחים תל, לבטל את הסכמי אוסלו ולהקים נקודות התיישבות במקום הרצח ברכס סלע שעליו בניהו מסר את נפשו, ובכל מרחבי הארץ האהובה שלנו".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "בניהו מלט הי"ד הוא גיבור ישראל, שהציל חיים עד נשימתו האחרונה. כל חייו, מאז ילדותו, היה מסור לארץ ישראל ולעם ישראל. ראיתי אותו כל כך הרבה פעמים בפעילות מסוקה למען ביטחון המדינה ושמירה על אדמות הלאום. ראיתי אותו כשסייע בשריפה בחוות גלעד רק מספר ימים לפני הפיגוע.

"גם בפיגוע הקשה ביום שישי, מיד כשהוקפץ ע"י חטמ"ר שומרון לחלץ את המטיילים ונפצע קשה - נלחם בשארית כוחותיו, ירה במחבלים והציל חיים עד נשימתו האחרונה. תשובתנו נחושה: בניין הארץ - עוד יותר. לא יעזוק גם לאלף מחבלים - עם ישראל ינצח, בחוות גלעד ובכל הארץ".