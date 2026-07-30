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אסון בכביש 4: משאית התהפכה ועלתה באש כתוצאה מרכב שנתקע בנתיב - הנהג נהרג | תיעוד

נהג משאית נהרג כתוצאה מהתנגשות עם רכב פרטי בכביש 4, סמוך למחלף חולות שליד ראשון לציון | המשאית עלתה באש, וצוות מד"א קבע את מותו במקום | צוותי כיבוי שהגיעו לזירה השיגו שליטה על השריפה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע (בארץ)

רגעי התאונה
רגעי התאונה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

צוותי הרפואה החירום הוזעקו הלילה (בין רביעי לחמישי) לזירת תאונה שאירעה בכביש 4 מחלף חולות, משאית התהפכה ועלתה באש כתוצאה מרכב שנתקע בנתיב. הנהג נהרג ומותו נקבע במקום.

יהושוע קורקוס, ישראל משה ואברימי איצקוביץ חובשים באיחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה בין רכב למשאית שעלתה באש, לצערנו נהג המשאית שהיה לכוד נהרג במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

תיעוד מזירת התאונה
תיעוד מזירת התאונה| צילום: צילום: כבאות והצלה

פראמדיקית במד"א אנה מיניס וחובשי רפואת חירום במד"א שמחה חסיד ואורין ברסי סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. נהג המשאית היה לכוד בתוך המשאית כשהוא עם חבלה קשה מאוד וללא סימני חיים. ביצענו בדיקות רפואיות שבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

מכבאות והצלה נמסר כי צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת ראשון לציון פעלו בשריפת משאית בכביש 4 לכיוון דרום, סמוך למחלף חולות, בעקבות תאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי.

עם הגעתם למקום החלו לוחמי האש בפעולות כיבוי ובחילוץ נהג המשאית לידי כוחות הרפואה שנאלצו לקבוע את מותו במקום. לוחמי האש השיגו שליטה בשריפת המשאית והמשיכו בפעולות כיבוי סופי במקום.

משאיתכביש 4תאונות דרכים
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