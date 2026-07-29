מהזירה - צילום: תיעוד מבצעי מד"א מהזירה | צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:04

טיול משפחתי לרגל ימי בין הזמנים הסתיים היום (שלישי) בתאונה קשה, לאחר שג’יפ שטח ובו בני משפחה חרדית התהפך סמוך למצפה יריחו.

כוחות גדולים של מד”א, איחוד הצלה וצה”ל הוזעקו למקום והעניקו טיפול רפואי לתשעת הנפגעים. נערה בת 17 נפצעה באורח קשה לאחר שנלכדה בג’יפ, בעוד צעירה כבת 20 ונערה בת 15 נפצעו באורח בינוני. שישה בני משפחה נוספים נפצעו באורח קל. הנערה שנפצעה באורח קשה חולצה מהרכב על ידי צוותי ההצלה, הורדמה והונשמה בשטח, ופונתה במסוק מד”א־הצלה אייר לבית החולים הדסה עין כרם. יתר הפצועים פונו בניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ובסיוע כוחות הרפואה של צה”ל לבתי החולים הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים ושערי צדק.

הפינוי מהזירה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פראמדיק מד"א מנחם ספירא וחובש רפואת החירום אריה וויס תיארו את הזירה: "כשהגענו למקום הבחנו בג'יפ כשהוא הפוך בתעלה. מיד התחלנו בביצוע בדיקות ראשוניות וטיפול מציל חיים לתשעת הנפגעים בדרגות פציעה שונות, ופינינו אותם במסוק, בניידות טיפול נמרץ ובאמבולנסים יחד עם כוחות הרפואה של צה"ל לבתי החולים".

פראמדיק מד"א נדב טייב הוסיף: "אחת הנפגעות, נערה כבת 17, הייתה מחוסרת הכרה ולכודה בג'יפ וסבלה מחבלה רב-מערכתית. לאחר שחילצנו אותה הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה, ופינינו אותה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים כשמצבה קשה".