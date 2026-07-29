טובול: "לא רוצים להצביע למפלגות חרדיות? יש לכם אלטרנטיבה"

יום לאחר שהודיע על הצטרפותו למפלגת “נעם לישראל”, שמעון טובול, נציג דגל התורה לשעבר וסגן ראש עיריית באר שבע, מסביר בריאיון ל”כיכר השבת” את החלטתו, קורא לחרדים שאינם מתכוונים להצביע למפלגות החרדיות לבחור במפלגתו החדשה ומתייחס גם לסוגיית גיוס בני הישיבות.

בריאיון ל”כיכר השבת” אמר טובול כי ההחלטה להצטרף ל”נעם לישראל” נבעה מהרצון לחזק את הזהות היהודית במדינה.

“הגיע הזמן שעוד אנשים יצטרפו לפוליטיקה ויהיו חלק מהדבר הזה שנקרא כנסת ישראל”, אמר. “בשמחת תורה ראיתי כמה חסרה הזהות היהודית לעם ישראל. ראיתי את זה בצבא, אצל חיילים שמסתובבים עם ציצית ובלי כיפה, ורגע לפני משימה מברכים ‘שהכול’ כדי להתחבר לזהות היהודית. את זה מצאתי ב’נעם’.”

פנייה ישירה לציבור החרדי

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בהמשך הריאיון פנה טובול ישירות לציבור החרדי וטען כי הוא מזהה תופעה של חרדים שאינם מתכוונים כלל להצביע בבחירות.

“יש היום הרבה אנשים בציבור החרדי שלא רוצים להצביע לאף מפלגה. זה דבר שאסור שיקרה. הציבור החרדי חייב לצאת ולהצביע. אם אתם לא רוצים להצביע למפלגות החרדיות – יש לכם אלטרנטיבה, תצביעו ‘נעם לישראל’.”

כשנשאל כיצד הוא מצפה לזכות בתמיכת הציבור החרדי, שרובו מצביע בהתאם להוראת רבותיו, השיב: “מי שמקשיב לדעת רבותיו – יישר כוח, זו הדרך שעליה גדלנו. גם אני שאלתי את רבותיי, ורבותיי נתנו לי את ברכת הדרך.”

לדבריו, בסקרי עומק שערכה המפלגה עולה כי חרדים רבים אינם מתכוונים להצביע כלל. “אנחנו אומרים להם: אל תבזבזו את הקול שלכם. יש לנו אפשרות להציל את עולם התורה ואת מדינת ישראל.”

"אני פונה בעיקר לבעלי התשובה"

בהתייחסו לסוגיית גיוס בני הישיבות, אמר טובול כי יש להבחין בין לומדי תורה לבין מי שאינם לומדים.

“הדבר שהכי מגן על עם ישראל הוא לומדי התורה. מי שלא יושב ולומד תורה – חייב ללכת ולשרת. אנחנו נדאג שיהיו מסגרות חרדיות מתאימות, עם הכשרה, אוכל וסביבה שתאפשר לו לצאת בדיוק כפי שנכנס.”

טובול התייחס גם לנושאים האזרחיים שלדבריו יעמדו במרכז פעילות המפלגה, ובהם בעלי התשובה, בני הדור השני לבעלי תשובה ומצוקת הפרנסה בציבור החרדי.

“אני פונה בעיקר לבעלי התשובה”, אמר. “לדור השני של בעלי התשובה אין היום מענה אמיתי. יש כאב גדול גם בנושא הפרנסה, בציבור החרדי ובקרב בעלי התשובה. בנוסף, נשים חרדיות עובדות פעמים רבות בשכר נמוך, והדבר הזה חייב להשתנות.”

כשנשאל כיצד בכוונת המפלגה לקדם את השינויים, השיב: “יש לזה דרך ותהליך, ואנחנו נודיע על זה״.