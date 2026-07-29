870 אלף ש"ח: השדרן שהושעה בגלל חרדים זכה בפיצוי ענק

השדרן הבוטה תבע וזכה ( צילום: באמצעות AI )

החלטה משפטית בלתי צפויה טלטלה השבוע את עולם התקשורת ומעוררת תגובות סוערות בקרב הציבור החרדי. השדרן נתן זהבי, שהושעה משידור ברדיו 103FM בעקבות התבטאות חריגה במיוחד על קשירת תפילין, זכה בפסק דין מפתיע בבית המשפט המחוזי בתל אביב - והתחנה חויבה לשלם לו פיצוי כספי עצום.

השופטת לימור ביבי קבעה כי אף על פי שהיו לזהבי חובות חוזיות, ההחלטה של התחנה להשעות אותו מבלי לשלם לו את התמורה החוזית מהווה הפרה של ההסכם. התחנה חויבה לשלם לתובעים את התמורה בגין תקופת ההשעיה בסך של 796,500 שקל כולל מע"מ, בתוספת 75 אלף שקל הוצאות משפט - סכום כולל של 871,500 שקל. הרקע: ההתבטאות שעוררה סערה המאבק המשפטי החל בעקבות אירועי חודש נובמבר 2022. אז, במהלך תוכניתו הקבועה ברדיו 103FM, שחרר זהבי התבטאות חריגה וקשה במיוחד כלפי ציבור שומרי המצוות. "כל ה... האלה מצטטים לי פסוקים מהתנ"ך, תתפללו, תניחו תפילין, תדליקו נרות שבת", אמר זהבי בשידור. אחרי תפקיד היועמ"ש: המינוי החדש של אביחי מנדלבליט משה כהן | 28.07.26 רץ עם אבן ומשליך בעוצמה על דלת הזכוכית: רגעי תקיפת מבנה חדשות 12 דניאל הרץ | 28.07.26 זהבי המשיך והוסיף: "הייתי שמח לו כמה מכם היו קושרים את התפילין לגרון שלהם ותולים את עצמם מרוב שהם לא עושים כלום אבל הם נציגי ציבור". הדברים עוררו גל זעם אדיר בציבור החרדי והכללי כאחד. בעקבות הסערה הציבורית, הנהלת התחנה השעתה אותו מיד משידור, פרסמה הודעת גינוי רשמית ודרשה ממנו להתנצל ולהעמיד ערבויות שימנעו הפרות רגולטוריות בעתיד כתנאי לחזרתו למיקרופון. "הדברים שאמר נתן זהבי בוטים ומבזים. מיותר לציין שאין להם מקום בשידורי התחנה", נמסר מהתחנה בזמנו.

נתן זהבי | ארכיון ( צילום: פלאש 90 )

המאבק המשפטי: טענות הצדדים

זהבי והחברה שבבעלותו טענו כי התחנה הפרה הסכם ארוך שנים כאשר "נטשה אותו ברגע האמת". לטענתהם, במשך שנים התחנה עודדה את סגנונו הבוטה ואף סיפקה לו מעטפת משפטית מול הרגולטור, אך נמנעה מלשלם לו את שכרו במהלך תקופת ההשעיה ודרשה שינוי חד-צדדי של תנאי ההתקשרות.

מנגד, רדיו 103 הדגישה כי מי שהפר את ההסכם יסודית הוא זהבי עצמו, שהתעלם מהוראות הדין והרגולציה וסירב לשתף פעולה עם הנהלת התחנה. התחנה טענה כי ההשעיה נועדה לאפשר לו לחזור בו ולמנוע חשיפה רגולטורית קשה.

יצוין כי במקביל להשעיה, התקבלו ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאות תלונות כנגד זהבי. נציב פניות הציבור כתב אז במכתב: "אני קורא להנהלת הגורם המשדר לפעול בחומרה ובנחרצות כנגד השדרן וכנגד אמירות בוטות אלו".

פסק הדין: פיצוי ענק לצד דחיית עילות נוספות

השופטת ביבי קבעה כי אף על פי שהיו לזהבי חובות חוזיות, ההחלטה של התחנה להשעות אותו מבלי לשלם לו את התמורה החוזית מהווה הפרה של ההסכם. הפיצוי הכספי שנקבע עומד על 796,500 שקל כולל מע"מ בגין תקופת ההשעיה, בתוספת 75 אלף שקל הוצאות משפט.

עם זאת, בית המשפט דחה את דרישותיהם הנוספות של התובעים בגין פגיעה בזכות המוסרית ולשון הרע. השופטת קבעה כי הודעת הגינוי שפרסמה התחנה בזמנו מוגנת בחוק כהבעת דעה בתום לב וכאמת.

בנוסף, השופטת הבהירה כי על רדיו 103 להודיע האם היא עומדת על תניית אי התחרות בהסכם. אם תעמוד עליה, תידרש להמשיך לשלם לזהבי; אם תוותר, הוא יהיה חופשי להתקשר עם כל גוף שידור אחר.

פסק הדין מותיר שאלות פתוחות לגבי גבולות חופש הביטוי מול אחריות תקשורתית, ומעורר דיון ציבורי על היחס בין זכויות עובדים לבין הפרות חוזיות בעולם התקשורת.