הונאת ענק: קבלן זייף ב-16 מיליון – וחטף 22 חודשי מאסר

מנגנון פשע כלכלי חסר מעצורים נחשף במלוא מערומיו בכותלי בית המשפט, כאשר התברר כיצד הפך הנאשם את עולם החשבונאות לזירת הונאה שיטתית שפגעה ישירות בקופה הציבורית.

למעשה, הקבלן לא הסתפק אך ורק בזיוף מסמכים בהיקף מפלצתי, אלא ניהל בפועל מערכת שליטה דורסנית שאילצה מעורבים אחרים לשקר בחקירות, לשתוק לפי הוראה ולפדות כספים במרמה. כעת, מערכת המשפט שמה סוף לחגיגה האפלה ומבהירה כי עוקץ המס המתוחכם יסתיים ישירות מאחורי סורג ובריח

פרטי הפרשה וגזר הדין

סגנית נשיא בית משפט השלום ברמלה, השופטת דורית סבן־נוי, נחרצה בהחלטתה לדחות מכל וכל את ניסיונות ההגנה לרכך את העונש. לפי כתב האישום וגזר הדין, הקבלן והחברה שבבעלותו פעלו לאורך שנים בשיטה עבריינית מתוכננת מראש:

היקף ההונאה העצום: שימוש באשר לעשרות חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ־16.2 מיליון שקל, אשר באמצעותן נוכה מס תשומות שלא כדין ונגרעו מקופת המדינה כ־1.3 מיליון שקל.

הפעלת מערכת לחצים: הנאשם הנחה אדם נוסף כיצד לפעול מול רואה החשבון, הסתובב עמו לפריטת המחאות, החתימו על מסמכים ואף הורה לו באופן חד־משמעי לשמור על זכות השתיקה אם יזומן לחקירה רשמית.

עבר פלילי מכביד: לחובתו של העבריין עבר פלילי עשיר הכולל עבירות נשק, התפרצות, חבלה וסמים, שבגינן כבר ריצה בעבר עונשי מאסר מצטברים של יותר מעשר שנים. למרות זאת, הוא שב לפשע ולא שילם אפילו שקל אחד מן הסכומים שגזל.

עמדת בית המשפט והמסר החדש

השופטת סבן־נוי הדגישה כי עבירות מס מסוג זה גורמות נזק אנוש לקופה הציבורית, שכן הן קלות לביצוע אך קשות מאוד לחשיפה. לדבריה, השימוש בחשבוניות פיקטיביות הפך ל"מכת מדינה" המחייבת החמרה משמעותית. למרות בקשת ההגנה להסתפק בעבודות שירות בשל מצבו הכלכלי של הנתבע ובקשתו להיכנס להליכי חדלות פירעון, בית המשפט קבע מתחם ענישה מחמיר של 18 עד 36 חודשי מאסר, ובחר למצות עמו את הדין עם 22 חודשי מאסר בפועל.