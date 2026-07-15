יחידת ההונאה של מחוז חוף עצרה היום (רביעי) עובדת בנק בכירה בחשד להונאת לקוחות ובהלבנת הון בהיקף מצטבר של כ-800 אלף שקלים. על פי החשד, העובדת גבתה במשך שנים כספים במזומן מלקוחות הבנק תוך הצגת מצג שווא שלפיו התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות.

החקירה הסמויה נפתחה בחודשים האחרונים בעקבות תלונת הבנק עצמו, כאשר במהלכה אותרו לקוחות והלוואות החשודות כקשורות לשיטת הפעולה. מחומר החקירה עולה כי לאורך מספר שנים גבתה החשודה אלפי שקלים במזומן מלקוחות עבור הלוואות, כשהכספים הועברו לחשבונות שבבעלותה.

שיטת פעולה משומנת

על פי החשד, החשודה ניצלה את מעמדה הבכיר בבנק כדי לגבות כספים מלקוחות תחת כיסוי לגיטימי לכאורה. היא הציגה בפני הלקוחות כי התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות, כאשר בפועל הכספים הועברו ישירות לחשבונות הבנק שלה. שיטת הפעולה נמשכה שנים ארוכות, עד שהבנק גילה את החריגות והגיש תלונה למשטרה.

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החקירה הסמויה שנוהלה על ידי יחידת ההונאה במחוז חוף כללה איתור לקוחות נוספים שנפלו קורבן לשיטה, וכן בדיקת מסמכים והעברות כספים החשודות כקשורות למעשי ההונאה. החוקרים מעריכים כי ההיקף הכולל של ההונאה עומד על כ-800 אלף שקלים.

מעבר לשלב הגלוי

היום, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, הגיעו כוחות היחידה למקום מגוריה של החשודה ועצרו אותה לחקירה. בסיום חקירתה ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, יוחלט על המשך הליך בקשת מעצרה בבית המשפט.

פרשה זו מצטרפת לשורה של מקרי הונאה כלכליים שנחשפו בחודשים האחרונים, ובהם מקרה של הלבנת הון בהיקף של 60 מיליון שקל שנחשף לאחרונה. רשויות אכיפת החוק ממשיכות לפעול נגד מקרי הונאה והלבנת הון, תוך שימוש בחקירות סמויות ממושכות.

דוברות המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת, וכי ייבדקו כל ההיבטים של הפרשה לרבות בדיקת קורבנות נוספים שעשויים להיות מעורבים.