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תקרית חריגה

דרמה בצפון: ילדה בת 9 נעצרה בדרך ללבנון

חמש פעילות מתנועת "עורי צפון", בהן ארבע קטינות וילדה בת 9 בלבד, עוכבו לחקירה בתחנת המשטרה בקריית שמונה לאחר שניסו לחצות את הגבול ללבנון סמוך לנחל החצבאני. ארגון חוננו מעניק להן ליווי משפטי (בארץ)

פעילות צה"ל בלבנון (צילום: צה"ל)

אירוע חריג ומטלטל התרחש היום (שלישי) בגבול הצפוני, כאשר חמש בנות מתנועת "עורי צפון" – בהן ארבע קטינות וילדה בת 9 בלבד – עוכבו לחקירה בחשד לניסיון חציית הגבול לעבר שטח לבנון באזור נחל החצבאני.

על פי הנמסר, זיהו את הקבוצה באזור הרגיש סמוך לנחל החצבאני כשהיא מנסה לחצות את קו הגבול. הבנות הועברו לתחנת המשטרה בקריית שמונה לחקירה מיידית, כשהן מלוות באבטחה מוגברת.

בארגון "חוננו", המלווה את הבנות ומעניק להן ייעוץ משפטי, אישרו את פרטי המקרה והדגישו כי בין המעוכבות נמצאת ילדה בגיל צעיר במיוחד. "הבנות עוכבו בטענה שניסו לחצות את הגבול לשטח לבנון", מסרו בארגון. אברהם סופר מארגון חוננו התייצב בתחנה כדי להעניק לבנות ייעוץ משפטי בשעה שהן נחקרות על נסיבות האירוע.

השאלות הפתוחות

האירוע מעלה שאלות רבות לגבי הנסיבות שהובילו לניסיון החציה. כיצד הצליחה קבוצה הכוללת ילדות קטנות להגיע כמעט עד לקו הגבול המסוכן מבלי שנעצרה קודם לכן? מה היו המניעים של הקבוצה? ומדוע בחרו לפעול דווקא באזור נחל החצבאני, שנחשב לאחד האזורים הרגישים ביותר בגבול הצפוני?

יצוין כי הגבול הצפוני הפך בחודשים האחרונים לאזור המתוח ביותר במדינה. רק לפני זמן קצר תקף צה"ל ארבעה חשודים שזוהו מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים באזור.

מתיעוד החילוץ (צילום: כב"ה צפון)

נחל החצבאני עצמו היה לאחרונה במוקד תשומת הלב הציבורית. לפני מספר חודשים בוצע חילוץ דרמטי באזור, כאשר אדם וכלבו נתקעו בגדות הנחל לאחר שנסחפו בזרם השוטף. כמו כן, משרד הבריאות הוציא אזהרות לציבור בנוגע לזיהום במים באזור, כשהנחל נכלל ברשימת הנחלים שהכניסה אליהם עלולה להיות מסוכנת.

בשלב זה, משטרת ישראל טרם פרסמה את תגובתה הרשמית או את תוצאות החקירה הראשונית לגבי המניעים של הקבוצה והיקף האירוע.

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