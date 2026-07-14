דרמה בצפון: ילדה בת 9 נעצרה בדרך ללבנון

אירוע חריג ומטלטל התרחש היום (שלישי) בגבול הצפוני, כאשר חמש בנות מתנועת "עורי צפון" – בהן ארבע קטינות וילדה בת 9 בלבד – עוכבו לחקירה בחשד לניסיון חציית הגבול לעבר שטח לבנון באזור נחל החצבאני.

על פי הנמסר, כוחות הביטחון זיהו את הקבוצה באזור הרגיש סמוך לנחל החצבאני כשהיא מנסה לחצות את קו הגבול. הבנות הועברו לתחנת המשטרה בקריית שמונה לחקירה מיידית, כשהן מלוות באבטחה מוגברת.

בארגון "חוננו", המלווה את הבנות ומעניק להן ייעוץ משפטי, אישרו את פרטי המקרה והדגישו כי בין המעוכבות נמצאת ילדה בגיל צעיר במיוחד. "הבנות עוכבו בטענה שניסו לחצות את הגבול לשטח לבנון", מסרו בארגון. אברהם סופר מארגון חוננו התייצב בתחנה כדי להעניק לבנות ייעוץ משפטי בשעה שהן נחקרות על נסיבות האירוע.

השאלות הפתוחות

האירוע מעלה שאלות רבות לגבי הנסיבות שהובילו לניסיון החציה. כיצד הצליחה קבוצה הכוללת ילדות קטנות להגיע כמעט עד לקו הגבול המסוכן מבלי שנעצרה קודם לכן? מה היו המניעים של הקבוצה? ומדוע בחרו לפעול דווקא באזור נחל החצבאני, שנחשב לאחד האזורים הרגישים ביותר בגבול הצפוני?

יצוין כי הגבול הצפוני הפך בחודשים האחרונים לאזור המתוח ביותר במדינה. רק לפני זמן קצר תקף צה"ל ארבעה חשודים שזוהו מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים באזור.