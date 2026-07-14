תיאורים קשים "נעבור את זה, ואז המחבל ירה בכל המשפחה": הבלוגר הבריטי לא מצליח לשכוח הבלוגר הבריטי הנודע, שמתמודד עם איומים על חייו בשל תמיכתו בישראל, חזר בראיון כואב לתיעודים המזעזעים שראה מיום טבח שמחת תורה | בתיאור מצמרר וחסר פילטרים, הוא חושף את האכזריות הבלתי נתפסת של מחבלי חמאס כפי שהשתקפה בסרטוני הזוועה שהם עצמם צילמו (חדשות בעולם)

דש דני שפיץ כיכר השבת | 12:18