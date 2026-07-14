צ'ארלי וייטץ' הוא אחד מיוצרי התוכן המוכרים בבריטניה, הפועל בעיקר בעיר מנצ'סטר. הוא מוכר כאקטיביסט שעבר שינוי אידיאולוגי עמוק, והפך לקול אמיץ וייחודי בנוף הבריטי בתמיכתו במדינת ישראל.
מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", וייטץ' מתעמת חזיתית עם מפגינים אנטי-ישראלים וחושף אנטישמיות, מה שהוביל לכך שהוא סופג איומים על חייו באופן יומיומי ומתקשה להסתובב חופשי בערים הגדולות ללא סיכון ממשי.
בראיון פודקאסט מצמרר, וייטץ' שיתף את מה שראה במו עיניו בסרטונים שהפיצו המחבלים ב-7 באוקטובר. להלן עדותו המלאה מתוך הסרטון:
"ב-7 באוקטובר, צפיתי במחבל חמאס לאחר שירה בנערה יהודייה בתוך ביתה," מספר וייטץ' בכאב. "הוא ירה לה בבטן והיא התפתלה על הרצפה מדממת למוות. ואז הוא הכריח את הבן, האמא והאבא לשבת לידה. המחבל התחיל שידור חי בפייסבוק, התחיל לצלם את הילדה בזמן שהיא מדממת. ואז הבן צורח להוריו... האמא הרוסה, אבל האבא מנסה להישאר חזק עבור בנו...הוא אומר לבן שלו "אל תדאג יהיה בסדר, נעבור את זה" - ואז כולם נרצחו בשידור חי בפייסבוק. הם פשוט נורו".
וייטץ' המשיך ותיאר מקרה נוסף שבו צפה, שבו מחבלי חמאס תיעדו עצמם במצלמות גופו נכנסים לבית בקיבוץ:
"היו שם שניים, אחד הילדים היה בן שמונה, אחיו היה בן עשר. לאחד מהם הייתה חסרה זרוע לאחר שפוצצה על ידי רימון של חמאס. והילד בן ה-10 החזיק את הזרוע של אחיו והילד הקטן פשוט ניסה להגיד לאחיו שזה לא אמיתי. כאילו, אל תדאג, זה חלום. זה לא אמיתי. ויש שם לעזאזל איש חמאס שמצלם את הילדים הקטנים האלה".
הוא התייחס בזעזוע גם לתיעוד של משפחת ביבס:
"צפיתי במו עיניי באמא שירי ביבס. היא ידעה מה הולך לקרות לקטנטנים שלה. אחד מהם היה בן 18 חודשים, השני היה בן שלוש. ילדים ג'ינג'ים קטנים ושני מחבלי חמאס, רעולי פנים עם רובים, צועדים עם התינוקות והאמא צופה והיא יודעת מה עומד לקרות להם".
וייטץ' סיכם את דבריו בביקורת חריפה על המצב בבריטניה, שם המשטרה מאפשרת לדבריו הפגנות תמיכה בחמאס בעוד שחבריו היהודים חוששים להסתובב ברחובות:
"זה לא סיפור מהתקופה הימי-ביניימית. אלו אנשים שעושים את זה בשידור חי בפייסבוק, במציאות. ואז יש לאנשים תהיה החוצפה לצאת ולתמוך בזה כל שבוע ברחובות בריטניה... זה פשוט מקומם".
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