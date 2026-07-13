צליל שמשתלט על המוח: הפיתוח המלחיץ שגורם לכולם לציית מיד

קולר GPS חכם ( צילום: מסך )

במשך שנים התרגלנו לראות פרות, עזים וכבשים סגורות מאחורי גדרות תיל קשיחות שיוצרות מגבלות לחקלאים ופוצעות את חיות הבר, או גרוע מכך כלואות במבנים תעשייתיים וניזונות ממוצרים דלים.

אך כעת, פלטפורמות כמו Nofence וחברות כמו Collie מובילות פתרון שובר מוסכמות: גדרות וירטואליות שניתן לשנות בכל רגע באמצעות אפליקציה, ומאפשרות לבעלי החיים לרעות בחופשיות תוך ניצול שטחי אדמה מגוונים. השיטה פועלת באמצעות קולר GPS חכם; ככל שהחיה מתקרבת לגבול הווירטואלי, היא שומעת איתות קולי שמתגבר בעוצמתו וגורם לה לחזור לאזור המותר. מעבר לשליטה במיקום, טכנולוגיות לבישות אלו מאפשרות לחקלאים לנטר מדדי בריאות ולייעל את צמיחת המרעה בזמן אמת.

קולר GPS חכם - צילום: יצרן קולר GPS חכם | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 1:02

השינוי הזה הוא הרבה יותר מטכנולוגי – הוא אקולוגי. בעבר, עדרים גדולים שנעו בחופשיות מנעו צמיחת יתר ואיפשרו לצמחייה מגוונת לשגשג, בעוד שבמרעה מודרני מגודר נוצרת רעיית יתר שפוגעת באדמה.

תיעוד של פעם בחיים: שייטי קיאקים נחשפו למחזה מרהיב באמצע הים אריה רוזן | 11:32

"הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לטבע לעשות את מה שהוא אמור לעשות", מסבירה סין פוס בודל, מנהלת ב-Nofence. על ידי שימוש בבעלי החיים ככלי לעידוד מגוון ביולוגי, החקלאים מצליחים לשפר את איכות הקרקע, להאריך את עונות המרעה ולשקם מערכות אקולוגיות שלמות.