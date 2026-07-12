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לווית המיליונים

דרמה באיראן: נחשפה זהותו של האיש במסכה שצץ בלב טהראן 

במשך ימים, איראן כולה וקהילת המודיעין העולמית ניסו להבין מי עומד מאחורי הכיסוי השחור והכובע שהסתירו את פניו של האיש שעמד בשורה הראשונה בהלוויית הענק (חדשות העולם)

האיש במסכה (צילום: רשתות חברתיות)

הלווייתו של המנהיג העליון של , עלי חמינאי, הפכה לאחד האירועים הדרמטיים ביותר שידעה המדינה, כאשר על פי הדיווחים כ-43 מיליון בני אדם השתתפו בטקסי האבל שנמשכו שישה ימים.

בתוך ההמון העצום, דמות אחת הצליחה לגנוב את כל תשומת הלב: גבר עטוי מסכה שחורה וכובע מצחייה, שעמד בשורה הראשונה והוביל את התפילות מעל ארונו של המנהיג שחוסל.

הופעתו המסתורית של האיש הציתה גל של שמועות ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת בעולם. רבים העריכו כי מדובר ביורש העצר המיועד, בנו של חמינאי, מוג'תבא חמינאי, שטרם הופיע בציבור מאז התקיפה הקטלנית בפברואר. מוג'תבא אף פרסם הודעה כתובה בטלגרם שבה נשבע לנקום את מות אביו, מה שחיזק את ההשערה כי הוא זה שמסתתר מאחורי המסכה.

האיש במסכה (צילום: רשתות חברתיות)

אולם, הדיווחים הרשמיים שהגיעו מאיראן חשפו מציאות אחרת ומדממת לא פחות. האיש במסכה זוהה כמוחמד ג'וואד חמינאי, נכדו הבכור של המנהיג. הסיבה לכיסוי הפנים המוחלט לא הייתה רק צורך ביטחוני, אלא תוצאה של פציעות קשות.

מתברר כי ג'וואד חמינאי נפצע באורח קשה וסבל מכוויות חמורות בפניו במהלך מתקפת הטילים של ארה"ב וישראל ב-28 בפברואר, אותה תקיפה שהובילה למותו של סבו. הפיצוץ שהתרחש במעון המנהיג העליון הותיר את הנכד מצולק ופגוע, ולפי דוחות מודיעין אמריקאיים, גם הדוד מוג'תבא נפגע באותה תקיפה ופניו הושחתו.

ג'וואד, שנחשב לנכד הבכור של חמינאי, הופיע בציבור כשהוא מסתיר את נזקי המלחמה שפגעו בליבת משפחת השלטון.

איראןעלי חמינאימוג'תבא חמינאיתקיפה אמריקאית באיראן
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