המשלוח הגיע: גופת חמינאי הובלה במשאית קירור של סופרמרקט

עלי חמנאי מובל במשיאת של סופרמרקט ( צילום: מסך )

מסע ההלוויה של עלי חמנאי נמשך כבר שישה ימים ועבר בשתי מדינות, אבל השיא של אבסורד התרחש בעיר קרבלא שבעיראק. בעוד מיליוני שיעים פוקדים את הרחובות, נצפתה משאית קירור לבנה עם לוגו כתום בולט בלב הקהל.

הצופים החדים לא יכלו להתעלם מהפרט המדהים: המשאית נשאה את המיתוג של קבוצת K-Group, ענקית קמעונאות פינית. בתיעוד נראו אדים יוצאים מחלק המטען בזמן שגברים לבושי שחורים הוציאו מתוכו ארון פלדה עטוף בדגל איראן. הניגוד לא יכול היה להיות חד יותר. מצד אחד, איראן השתמשה במטוסי קרב כדי ללוות את ארונו של חמינאי בדרכו חזרה למשהד. מצד שני, בשיאו של הטקס הדתי בקרבלא, נעשה שימוש ברכב הובלה של סופרמרקט.

עלי חמנאי מובל במשיאת של סופרמרקט - צילום: רשתות ערביות עלי חמנאי מובל במשיאת של סופרמרקט | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:30

הסיבה לשימוש במשאית הקירור נעוצה בעובדה המקאברית שגופתו של חמינאי נשמרה במשך למעלה מארבעה חודשים מאז מותו ב-28 בפברואר ועד להלוויה ביולי. המשאית הפינית הייתה ככל הנראה האמצעי היחיד הזמין לשמור על שלמות הגופה בחום הכבד של עיראק.

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התקרית עוררה מבוכה רבה בפינלנד. חברת Kesko, הבעלים של המותג, פתחה בחקירה כדי להבין כיצד משאית שלה הגיעה ללב מסע הלוויה איראני. לפי החברה, שותף הובלה ככל הנראה מכר את הרכב מבלי להסיר את המדבקות, בניגוד לחוזה.

בזמן שטהרן ניסתה לייצר מפגן של אחדות ועוצמה, העולם נותר המום מהתמונה של "המשלוח הקפוא" האחרון של המנהיג העליון. סיום סוריאליסטי לעידן חמינאי במשאית פינית.