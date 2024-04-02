נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מאיים בהצבת כוחות על הגבול עם פינלנד שהצטרפה לנאט"ו מוקדם יותר השנה, וזעם על ההחלטה לספח את המדינה שחולקת גבול עם רוסיה | "לא היו בעיות, אבל עכשיו יהיו", איים פוטין בראיון אמש (בעולם)
רוסיה ושליטיה לא יודעים שובע: בתיעוד שיצא בערוץ תקשורת בדנמרק פורסם תיעוד בו נראה לכאורה חייל רוסי מתכנן פגיעה בתשתיות | בינתיים, בסיביר שברוסיה נחשף בית קברות גדול של 'כח וגנר' | בארצות הברית שוב מתריעים: פוטין עלול להוביל להסלמה גרעינית | כל הפרטים (חדשות בעולם)
החל מהלילה בחצות, בתום הליך של קרוב לשנה, פינלנד תהפוך לחברה מן המניין בברית נאט"ו, ובכך הגבול של נאט"ו עם רוסיה מתרחב | החברה החדשה החליטה להצטרף לברית בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה ובניסיון לתגבר את הביטחון של המדינה הנורדית (עולם)