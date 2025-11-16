כיפות לווין בישראל ( צילום: אתר צה"ל )

פולין נכנסת לעידן חדש בתחום החלל הצבאי: שיגור ראשון של לווייני תצפית צבאיים מתוצרת חברת ICEYE הפינית, בשיתוף עם התעשייה הביטחונית הפולנית PGZ, צפוי להתבצע החודש.

מדובר בצעד אסטרטגי שנועד להעניק לצבא הפולני יכולות מתקדמות לאיסוף מודיעין ותצפית בזמן אמת, על רקע המלחמה המתמשכת באוקראינה. לווייני מכ"ם באמצעות SpaceX הלוויין הראשון, המצויד במכ"ם SAR (Synthetic Aperture Radar), ישוגר למסלול נמוך סביב כדור הארץ באמצעות רקטת Falcon 9 של חברת SpaceX. השיגור מתוכנן ל-19 בנובמבר מבסיס החלל וונדנברג בקליפורניה. זהו חלק מתוכנית נרחבת של ורשה להקמת מערך חלל צבאי עצמאי שיספק מודיעין קריטי. כך לפי פרסום של אתר Defense News החוזה עם ICEYE ו-PGZ כולל אספקת שלושה לוויינים בשלב הראשון, עם אופציה לשלושה נוספים. עלות השלב הראשוני נאמדת בכ-237 מיליון דולר. סגן שר ההגנה צזרי טומצ'וק הדגיש כי חשיבותה הגוברת של ICEYE הודגמה גם בפגישת נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי עם מנכ"ל החברה בפינלנד.

עצמאות מודיעינית ותקיפות מדויקות

על פי דיווח נוסף באתר Defence24, השיגור הנוכחי משתלב בפרויקט PIAST – תוכנית לווייני תצפית אופטיים שפותחה על ידי מוסדות פולניים. שילוב לווייני ה-SAR של ICEYE עם פרויקט PIAST יעניק לפולין עצמאות מודיעינית רחבה יותר בתחומי המכ"ם והתצפית האופטית.

במקביל, פולין חתמה על חוזה עם Airbus הצרפתית לאספקת שני לווייני תצפית אופטיים מתקדמים, המתוכננים לשיגור ב-2027.

בצבא הפולני מדגישים כי הלוויינים החדשים ישמשו "עיניים בשמיים" שינחו את הכוחות במקרה של תקיפה.

קולונל לשק פשקובסקי, ראש סוכנות המודיעין הגיאו-מרחבי, ציין כי:"הלוויינים הם הכלי היחיד שמאפשר ביצוע תקיפות עמוקות ומדויקות – מרכיב מרכזי במדיניות ההרתעה שלנו."

השיגור הקרוב מסמן את תחילת דרכה של פולין כמדינה בעלת יכולות חלל צבאיות עצמאיות, ומעיד על מגמה רחבה יותר של השקעה גוברת בטכנולוגיות חלל לצורכי ביטחון לאומי באירופה.