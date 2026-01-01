לאחר ש"ניבא" מבול, התעשר, והתחרט: סופו העצוב של "אבו נח"

אבו נוח באזיקים בתחנת המשטרה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

אבו נח, האיש שכינה את עצמו “נביא” וחזה מבול עולמי, נעצר השבוע על ידי המשטרה בחשד להונאה רחבת היקף והוצאת כספים במרמה - שבוע בלבד לאחר שהתברר כי נבואת הזעם שלו לא התממשה.

המעצר הגיע בעקבות תלונות של מאמינים שטענו כי איבדו את כל רכושם לאחר שתרמו סכומי עתק לפרויקט “תיבות ההצלה” שהבטיח, לכאורה, להצילם מאסון עולמי קרב. על פי החשד, אבו נח הצליח להכניס קהילות שלמות להיסטריה כאשר קבע תאריך מדויק – 25 בדצמבר 2025 – שבו, לדבריו, עתיד מבול אדיר להחריב את האנושות. אלפי מאמינים מיהרו לתרום את חסכונותיהם ואף מכרו את בתיהם ורכושם, במטרה להבטיח לעצמם מקום בתיבות עץ שנבנו באזורים שונים בגינאה ובמדינות שכנות.

אבו נח יוצא מהמרצדס ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

התרמית נחשפה במלוא עוצמתה ביום המיועד, כאשר במקום מבול פרסם אבו נח סרטון ובו טען כי “אלוקים דחה את סוף העולם”, כביכול כדי לאפשר בניית ספינות נוספות. זמן קצר לאחר מכן הופיע לדיון משפטי כשהוא נוהג במרצדס־בנץ חדשה ומפוארת, ששוויה מוערך בכ־89 אלף דולר – רכב שלפי החשד נרכש מכספי התרומות של חסידיו.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה אבו נח יוצא מרכב היוקרה כשהוא לבוש בבגדי שק מסורתיים, בניסיון לשמור על חזות דתית צנועה, בעוד סביבו גוברת הביקורת הציבורית. ברשויות בגינאה דווח כי רבים מהמאמינים נותרו חסרי כל, לאחר שהשקיעו את כל כספם בתיבות עץ חסרות תועלת.

במשטרה ציינו כי החקירה בנושא מתמקדת בהיקף הכספים שנאספו, באופן השימוש בהם ובנזק הכלכלי שנגרם למאמינים. החקירה נמשכת, ובמקביל נבחנת האפשרות להגשת כתבי אישום חמורים נגדו, במה שהפך לאחת מפרשות ההונאה הבולטות באזור.