אזרח ישראלי, תושב חיפה בן 29, נעצר השבוע במיאמי בידי המשטרה המקומית - לאחר שבמכשיר הטלפון שלו נמצא סרטון עם תכנים חמורים וקשים.

האירוע התרחש, לפי הדיווח היום (רביעי) במאקו, ביום שני השבוע בנמל מיאמי. הישראלי סיים זמן קצר קודם לכן הפלגה באוניית תענוגות.

כשהגיע לנמל עבר בדיקה וקצין מכס ביצע חיפוש במכשיר הטלפון שלו. אז נמצא הסרטון החמור.

לפי הדיווח, המתבסס על דוח המעצר של משרד השריף של מחוז מיאמי-דייד, סוכני המכס והגנת הגבולות של ארצות הברית קיבלו דיווח מוקדם על פעילות חשודה בנוגע לישראלי. הדיווח הוביל את החוקרים לאונייה ולמעצרו של הישראלי.

אחרי שהוקראו לישראלי זכויותיו, הוא הודה במעשים המיוחדים לו והועבר למתקן כליאה שם יימשך הטיפול בעניינו. בינתיים הוטל עליו צו עיכוב מרשויות ההגירה האמריקניות.