מפתיע: יותר משני מיליון שקל נמצאו בדירתה של מנהלת בית הספר

כשני מיליון שקלים בהמחאות, ולצידם עוד כ־200 אלף שקלים במזומן. זה סכום הכסף הגדול שנמצא בבית פרטי בחדרה, במהלך חיפוש משטרתי שנערך בדירתה של מנהלת בית ספר בעיר.

לפי הדיווח היום (שלישי) במאקו, הכסף נמצא במסגרת פעילות שבוצעה לפני מספר ימים על ידי שוטרי תחנת חדרה של משטרת ישראל. השוטרים הגיעו לביתה של המנהלת עם צו חיפוש ממוקד, לאחר קבלת מידע מודיעיני.

במהלך חיפוש יסודי בתוך הבית איתרו הכוחות כמות גדולה של צ’קים, שסכומם המצטבר עומד על כ־2 מיליון שקלים. בנוסף, כאמור, נמצא במקום סכום חריג של כ־200 אלף שקלים במזומן.

מיד לאחר גילוי הכספים, כך לפי הדיווח, זומנה בעלת הדירה, מנהלת בית הספר תושבת חדרה, לתשאול על ידי השוטרים. היא נשאלה על מקור ההמחאות והכסף המזומן, וכן על הסיבה להחזקתם בביתה. בשלב זה, למרות היקף הסכומים שנמצאו, היא לא נעצרה.

במשטרה פתחו בבדיקת מספר כיווני חקירה, בניסיון להבין כיצד הגיעו סכומי כסף כה גדולים לדירה פרטית. בין הכיוונים שנבדקים, נבחנת אפשרות שקרוב משפחה שלה או אדם מסביבתה הקרובה עוסק בחלפנות כספים.

מטרת הבדיקה היא לברר אם מדובר בכספים שמקורם בפעילות עסקית מוכרת וחוקית, או בכספים שמקורם בנסיבות אחרות.

לחקירה הצטרפו גם חוקרים מטעם רשות המסים בישראל. הם פועלים בשיתוף עם המשטרה ובוחנים את ההיבטים הכלכליים והפיננסיים של המקרה, בדגש על מקור הכספים וההתנהלות סביבם.

החקירה בינתיים נמשכת, ובשלב זה לפי הדיווח נבדק האם מדובר באירוע נקודתי הקשור לפעילות עסקית חוקית, או בחלק מפרשה רחבה יותר.