אירוע מחריד לאחר שהתפילין שלו הוצתו בבני ברק: כך גמל המפכ"ל לשוטר | צפו בהנחיית מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז ת"א, הוענק לשוטר שהקטנוע המשטרתי שלו הוצת בבני ברק זוג תפילין חדשות | המפכ"ל והממ"ז הנחו גם על ניפוק רכב חלופי במקום הקטנוע (בארץ)

מב משה בשן כיכר השבת | 14:24