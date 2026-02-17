כיכר השבת
אירוע מחריד

לאחר שהתפילין שלו הוצתו בבני ברק: כך גמל המפכ"ל לשוטר | צפו 

בהנחיית מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז ת"א, הוענק לשוטר שהקטנוע המשטרתי שלו הוצת בבני ברק זוג תפילין חדשות | המפכ"ל והממ"ז הנחו גם על ניפוק רכב חלופי במקום הקטנוע (בארץ)

טקס הענקת התפילין
טקס הענקת התפילין| צילום: צילום: דוברות המשטרה
טקס הענקת התפילין (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך מחאות שהתרחשו שלשום בלב העיר בני ברק הוצת אופנוע משטרתי של שוטר - ובו היו תפילין, סידור תפילה וכן הטלפון הנייד האישי שלו .

בעקבות התקרית הורה מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי ומפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף, על רכישת תפילין חדשות לשוטר וכן על אספקת פלאפון חדש במקום זה שנשרף באירוע.

היום הוענקו לשוטר התפילין החדשות, במעמד מפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין יחד עם מפקד תחנת בני ברק-רמת גן, סנ"צ יובל שביט, רב המחוז, רפ"ק אליהו קב ומפקד שיטור עירוני בני ברק, פקד אלעד אמויאל.

בנוסף, הנחה המפכ"ל על ניפוק רכב חלופי לשוטר, אותו יקבל בזמן הקרוב, במקום הקטנוע שהוצת.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל רואה בחומרה את אירועי הפרות הסדר וממשיכה בפעולות חקירה לאיתור המעורבים ולהבאתם לדין".

