"זה נורא"

תלישת הפאה מהאישה החרדית: טיבי הגיב לסרטון המסעיר מבני ברק

סרטון שתועד אתמול במהומות בבני ברק, ובו נראים שוטרים תולשים פאה מאישה חרדייה בבני ברק, הסעיר את הרשת. חבר הכנסת אחמד טיבי התייחס לכך בנאומו במליאה: "זה דבר שאסור שיקרה" | צפו (בכנסת)

טיבי בנאומו במליאה, היום
טיבי בנאומו במליאה, היום (צילום: באדיבות ערוץ הכנסת)

תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות הראה רגע מכוער במיוחד במהומות שהתקיימו אתמול ב. בתיעוד נראית אישה חרדיה באזור ההפגנות כאשר שוטרים, במהלך פעילותם בעיר כנגד המתפרעים - ניגשו אליה ותלשו ממנה את הפאה.

הסרטון עורר סערת ענק ברשת. רבים תהו סביב הצעד המיותר לכאורה. הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל פרסם אתמול את התיעוד ברשתות החברתיות שלו ותהה: "האם באמת חיוני להוריד פאות לנשים חרדיות במסגרת הפעילות המשטרתית?"

היום (שני), בנאומו במליאת הכנסת, התייחס ח"כ אחמד טיבי מחד"ש תע"ל לסרטון המסעיר וגינה אותו. הוא השווה את המעשה לתלישת חיג'אב מנשים מוסלמיות - צעד שנעשה לדבריו בארץ.

"ברכבת בירושלים תקפו כמה פעמים נשים עם חיג'אב", אמר טיבי במליאה, "ואפילו פעם הורידו לאישה את החיג'אב. זה נורא, משהו שאסור שיקרה".

טיבי המשיך: "אני אתחייס למה שהיה בבני ברק בדבר אחד. אני ראיתי בסרטון שוטר שמכה אישה ומוריד את הפאה שלה. זה דבר שאסור שיקרה. כמו שאני מתנגד לפגיעה במוסלמית עם חיג'אב כך מתנגד לפגיעה ביהודייה עם פאה".

13
בכל מקום יש כבוד פאה זה לא פריט אופנה זו זהות אי אפשר להשפיל נשים בשם אכיפה
תמר
12
לא מדבשך ולא מעוקצך, דם על הידיים שלך לא רוצים את העזרה שלך
הדס
11
אויב חצוף שכמותו! הורדת חיג׳אב נדרשת לעיתים לצורך זיהוי האישה שמסתירה בו את פניה, ועלולה להיות מסוכנת (וגם עלולה להיות בכלל גבר מחופש). פאה נוכרית אינה מסתירה את פני האישה ולכן אין שום הצדקה, כי לעולם לא נדרש לצורך זיהוי, להסיר לה אותו.
עש
"וגם עלולה להיות בכלל גבר מחופש" וגם השב"כ רצח את רבין, וגם יש חייזרים, וגם אני הכי ת"ח בארץ שכויייייייח
שישו

