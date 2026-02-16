תלישת הפאה מהאישה החרדית: טיבי הגיב לסרטון המסעיר מבני ברק

תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות הראה רגע מכוער במיוחד במהומות שהתקיימו אתמול בבני ברק. בתיעוד נראית אישה חרדיה באזור ההפגנות כאשר שוטרים, במהלך פעילותם בעיר כנגד המתפרעים - ניגשו אליה ותלשו ממנה את הפאה.

הסרטון עורר סערת ענק ברשת. רבים תהו סביב הצעד המיותר לכאורה. הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל פרסם אתמול את התיעוד ברשתות החברתיות שלו ותהה: "האם באמת חיוני להוריד פאות לנשים חרדיות במסגרת הפעילות המשטרתית?"

היום (שני), בנאומו במליאת הכנסת, התייחס ח"כ אחמד טיבי מחד"ש תע"ל לסרטון המסעיר וגינה אותו. הוא השווה את המעשה לתלישת חיג'אב מנשים מוסלמיות - צעד שנעשה לדבריו בארץ.

"ברכבת בירושלים תקפו כמה פעמים נשים עם חיג'אב", אמר טיבי במליאה, "ואפילו פעם הורידו לאישה את החיג'אב. זה נורא, משהו שאסור שיקרה".

טיבי המשיך: "אני אתחייס למה שהיה בבני ברק בדבר אחד. אני ראיתי בסרטון שוטר שמכה אישה ומוריד את הפאה שלה. זה דבר שאסור שיקרה. כמו שאני מתנגד לפגיעה במוסלמית עם חיג'אב כך מתנגד לפגיעה ביהודייה עם פאה".