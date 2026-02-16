הגיעו לנופש ונדהמו: אין בית מלון, שלחו להם תמונות פייק מהרשת

בית מלון. אילוסטרציה ( צילום: Miriam Alster/Flash90. )

תושב נתניה בן 34, שלאחרונה שוחרר מהכלא אחרי חמש שנות מאסר - נתפס מבצע שורה של עבירות הונאה. הוא "מכר" לאנשים חבילות אירוח ברחבי הארץ בוילות שלא קיימות ורק גרף את כספם. לאחרנה הוגש נגדו כתב אישום.

החקירה בעניינו החלה לפני מספר שבועות, כאשר במשטרת המחוז הצפוני התקבלה תלונה מאחד הנעקצים. זה סיפר שפנה לאדם שהכיר ברשתות בעת חיפוש וילת אירוח בצפון ולאחר שסגר מולו את פרטי האירוע הבין כי נעקץ באלפי שקלים. עם קבלת התלונה, הצליחו חוקרי המחוז הצפוני להגיע לזהותו של החשוד, וגילו כי מדובר כאמור בעבריין מורשע בעבירות הונאה אשר השתחרר לאחרונה מהכלא לאחר ריצוי עונש של כ-5 שנות מאסר.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך החקירה הצליחו החוקרים לאסוף מקרים דומים בהם פעל בשיטה דומה ומכר לקורבנות חבילות נופש בוילות באילת ובצפון אך לאחר תשלום המקדמה וקבלת קבלה מהנאשם, גילו כי הוילה איננה קיימת והכסף אותו שילמו נעלם.

באחד המקרים, מכר הנאשם וילת אירוח באילת לשלושה חיילים בחופשה ולאחר שהעבירו לו תשלום על סך 6800 ש"ח והגיעו לכתובת אותה ציין בפניהם - גילו כי אין וילה במקום וכי התמונה באמצעותה שיווק להם את החופשה נלקחה בכלל מהאינטרנט.

עם סיום שלב החקירה הגישה פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד רג'ד שדאפנה כתב אישום לצד בקשה למעצר הקורבן עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בגין מספר אירועים של קבלת דבר במרמה.

"משטרת ישראל פועלת במגוון דרכים גם במישור הגלוי וגם במישור הסמוי כנגד עברייני רכוש ומשתמשת בכל האמצעים הטכנולוגים העומדים לרשותה בדגש על עבירות רכוש בהם אדם עשוי למצוא עצמו נופל כלכלית בן לילה. משטרת ישראל קוראת לציבור להיות ערניים במסירת פרטים מזהים ופרטי אשראי", נמסר מהמשטרה.