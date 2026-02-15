כיכר השבת
חילול הקודש

מזעזע: תפילין וסידור נשרפו באופנוע שהציתו הפורעים

תיעוד מצמרר מרחוב חגי: במהלך המהומות האלימות בבני ברק, הציתו פורעים אופנוע משטרתי מבלי לדעת שבתוכו הונחו תפילין וסידור תפילה של שוטר המרחב. כוחות הכיבוי שהשתלטו על האש נדהמו לגלות את תשמישי הקדושה המפויחים בתוך הריסות הכלי השרוף, לצד הניידת שהתהפכה.

תפילין שנשרפו במהומות
תפילין שנשרפו במהומות| צילום: צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א | מקור צילום: עמית סגל
תפילין שנשרפו במהומות (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א | מקור צילום: עמית סגל)

האנרכיה ברחובות בני ברק הגיעה היום לשפל שאיש לא דמיין, ודווקא במקום שבו הקדושה היא מעל לכל. בעוד העשן מיתמר מעל האופנוע המשטרתי שהוצת במהלך המצור על החיילות, התגלתה בזירה תמונה שזעזעה גם את הקשוחים שבלוחמי המשטרה: שרידים מפויחים של תפילין וסידור תפילה, שייכים לשוטר דתי, שעלו בלהבות שהציתו המפגינים החרדים.

"זהו חורבן רוחני בלב ", סיפר עד ראייה שהביט בבעתה בתפילין שהפכו לאפר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
ממשלת הימין הנוראית תביא לשפיכת דם של חיילים וכוחות הביטחון בבני ברק . נורא
משה
10
לאן עוד נידרדר?
חילול השם
9
דייייייייייייייייייייייי לחילוללללל ה'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! מספיקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק
נוני

