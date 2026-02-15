מזעזע: תפילין וסידור נשרפו באופנוע שהציתו הפורעים

תפילין שנשרפו במהומות - צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א | מקור צילום: עמית סגל תפילין שנשרפו במהומות | צילום: צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א | מקור צילום: עמית סגל 10 10 0:00 / 0:26 תפילין שנשרפו במהומות ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א | מקור צילום: עמית סגל )

האנרכיה ברחובות בני ברק הגיעה היום לשפל שאיש לא דמיין, ודווקא במקום שבו הקדושה היא מעל לכל. בעוד העשן מיתמר מעל האופנוע המשטרתי שהוצת במהלך המצור על החיילות, התגלתה בזירה תמונה שזעזעה גם את הקשוחים שבלוחמי המשטרה: שרידים מפויחים של תפילין וסידור תפילה, שייכים לשוטר דתי, שעלו בלהבות שהציתו המפגינים החרדים.