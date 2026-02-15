אירוע מזעזע תלשה את שיערותיה של השוטרת והכריזה: "גאווה לתקוף שוטרת במדינת ישראל" חשודה בת 22 תקפה שוטרים תוך שהיא בועטת בהם, תפסה שוטרת בשערה ואף תלשה משערות ראשה | בדיון בהארכת מעצרה בבית המשפט נקבע כי החשודה תישאר במעצר בית מלא

אר אריה רוזן כיכר השבת | 12:49