ביום חמישי האחרון, הגיעו שוטרים לטפל באירוע הפרת סדר של בליינים שישבו על שדרת רוטשילד.
בליינית שהייתה במקום החלה לגדף את השוטרים, ולאחר שהתבקשה לעזוב את המקום החלה לתקוף את השוטרים תוך שהיא בועטת בהם, תפסה שוטרת בשערה ואף תלשה משערות ראשה.
החשודה התנגדה למעצרה, ובמהלך ההתפרעות אמרה ע"פ החשד לאחר קללות: "איזה גאווה זה לתקוף שוטרת במדינת ישראל".
החשודה, בת 22 תושבת הגליל התחתון, נעצרה לחקירה אשר בסיומה נכלאה.
בדיון בהארכת מעצרה בבית המשפט נקבע כי החשודה תישאר במעצר בית מלא עד לתאריך 18.2.26.
