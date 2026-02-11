חמישה נערים צעירים בעכו עוכבו אמש לחקירה - לאחר שהפעילו זיקוקים בצורה מסוכנת לעבר קבוצה של בני נוער שצעדו ברחוב, על שפת הכביש. צפו בתיעוד.

זה קרה בליל אמש. מספר צעירים הפעילו לפי החשד זיקוקים ונפצים בעכו וכיוונו אותם אל עבר קבוצת נערים שעמדו בצידו השני של הרחוב. בתיעוד מרגעי הבהלה, שמתפרסם כאן ב'כיכר השבת', נראים הנערים (מסומנים בעיגול אדום) בצד אחד של הכביש, בתוך דירה, יורים זיקוקים אל מעבר קבוצת נערים בצידו השני של הכביש. בתווך נוסעות מכוניות. הירי גרם לזיקוקים על הכביש.

צילום: דוברות המשטרה

דיווח על כך הגיע למשטרה, והשוטרים הצליחו לאתר את החשודים, ועיכבו אותם לחקירה בתחנת המשטרה.

"לקראת חודש הרמדאן, החודש הקדוש המסמל סבלנות, איפוק, כבוד הדדי לחופש הפולחן והדת באופן שווה לכל אדם באשר הוא, מבצעים שוטרי תחנת עכו ממחוז חוף, פעילות מבצעית לאיתור צעצועים מסוכנים והפעלתם, בהם ניתן לרשום עלייה בשימושם דווקא בתקופת הרמדאן ופורים", מסרה היום המשטרה.

|המשטרה רואה בחומרה שימוש בזיקוקים ונפצים במרחב הציבורי באופן אסור ומסוכן העלולים לגרום לסכנה ממשית, לייצר בהלה ולפגוע בתחושת הביטחון של התושבים והנהגים".