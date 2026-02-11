חשבו שמותר להם המשפחה השתלטה על שטחים בשכונה הירושלמית; כך זה הסתיים | צפו פעילות משטרתית להגברת האכיפה התקיימה השבוע במזרח ירושלים - והתמקדה באחת המשפחות בשכונה שהשתלטה על שטחים ציבוריים והקימה מבני קבע ומבנים קלים ללא היתר | אחד מבני המשפחה ניסה להתבצר על מבנה ולמנוע את ההריסות | התברר: מיכל הסולר של המשפחה הוא שהידרדר לכביש בצומת נווה יעקב לפני כשבוע (בארץ)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 16:44