המשפחה השתלטה על שטחים בשכונה הירושלמית; כך זה הסתיים | צפו

פעילות משטרתית להגברת האכיפה התקיימה השבוע במזרח ירושלים - והתמקדה באחת המשפחות בשכונה שהשתלטה על שטחים ציבוריים והקימה מבני קבע ומבנים קלים ללא היתר | אחד מבני המשפחה ניסה להתבצר על מבנה ולמנוע את ההריסות | התברר: מיכל הסולר של המשפחה הוא שהידרדר לכביש בצומת נווה יעקב לפני כשבוע (בארץ)

המבנים נהרסים
המבנים נהרסים| צילום: צילום: דוברות המשטרה
המבנים נהרסים (צילום: דוברות המשטרה)

תחנת שפט של מחוז ירושלים קיימה השבוע פעילות אכיפה משולבת לחיזוק המשילות בשכונת בית חנינא במזרח ירושלים - ובמיוחד כלפי משפחה ספציפית.

הפעילות בוצעה בשיתוף יחידת הפיקוח העירוני, שוטרי מתפ"א, לוחמי מג"ב ירושלים וגורמי אכיפה אזרחיים, בהם הפיקוח על הבנייה ומנהל הגז והדלק.

המשטרה מסרה היום (רביעי) כי הפעילות התמקדה באחת המשפחות בשכונה שהשתלטה על שטחים ציבוריים והקימה מבני קבע ומבנים קלים ללא היתר.

כמו כן, עלה מידע כי מכלית הסולר השייכת למשפחה - היא זו שהידרדרה לפני כשבוע בצומת נווה יעקב, וגרמה לחסימת כביש. בחסדי שמים לא היו אז נפגעים בנפש.

מיכל הסולר הענק מתגלגל אל הכביש
מיכל הסולר הענק מתגלגל אל הכביש| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
מיכל הסולר הענק מתגלגל אל הכביש (צילום: לפי סעיף 27א)

אלו פעולות אכיפה מרכזיות שננקטו: החרמת 3 משאיות, הריסת משאית ששימשה כמשרד, הריסת מבנים לא חוקיים בשטח, רישום 7 דוחות תנועה, תפיסת כ-15 בלוני גז בחיבור פיראטי, תפיסת מכלית סולר ששימשה לתדלוק המשאיות.

במהלך הפעילות אחד מבני המשפחה הפריע לעבודת הכוחות וניסה להתבצר על גג מבנה המיועד להריסה. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת שפט.

"משטרת ישראל לא תאפשר השתלטות על שטחים ציבוריים וניהול עסקים פיראטיים המסכנים את תושבי העיר, ותמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה כדי לאכוף את החוק ולהגביר את המשילות", נמסר מהמשטרה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

