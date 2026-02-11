המשפחה השתלטה על שטחים בשכונה הירושלמית; כך זה הסתיים | צפו

תחנת שפט של מחוז ירושלים קיימה השבוע פעילות אכיפה משולבת לחיזוק המשילות בשכונת בית חנינא במזרח ירושלים - ובמיוחד כלפי משפחה ספציפית.
הפעילות בוצעה בשיתוף יחידת הפיקוח העירוני, שוטרי מתפ"א, לוחמי מג"ב ירושלים וגורמי אכיפה אזרחיים, בהם הפיקוח על הבנייה ומנהל הגז והדלק.
המשטרה מסרה היום (רביעי) כי הפעילות התמקדה באחת המשפחות בשכונה שהשתלטה על שטחים ציבוריים והקימה מבני קבע ומבנים קלים ללא היתר.
כמו כן, עלה מידע כי מכלית הסולר השייכת למשפחה - היא זו שהידרדרה לפני כשבוע בצומת נווה יעקב, וגרמה לחסימת כביש. בחסדי שמים לא היו אז נפגעים בנפש.
אלו פעולות אכיפה מרכזיות שננקטו: החרמת 3 משאיות, הריסת משאית ששימשה כמשרד, הריסת מבנים לא חוקיים בשטח, רישום 7 דוחות תנועה, תפיסת כ-15 בלוני גז בחיבור פיראטי, תפיסת מכלית סולר ששימשה לתדלוק המשאיות.
במהלך הפעילות אחד מבני המשפחה הפריע לעבודת הכוחות וניסה להתבצר על גג מבנה המיועד להריסה. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת שפט.
"משטרת ישראל לא תאפשר השתלטות על שטחים ציבוריים וניהול עסקים פיראטיים המסכנים את תושבי העיר, ותמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה כדי לאכוף את החוק ולהגביר את המשילות", נמסר מהמשטרה.
