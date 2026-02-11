כיכר השבת
לקראת אפשרות תקיפה

LIVEנכנס מהדלת האחורית, בלי שידור ישיר: החלה הפגישה בין נתניהו והנשיא טראמפ בבית הלבן

אחרי שחתם על הצטרפות ל"מועצת השלום", ראש הממשלה נתניהו החל את פגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ | נתניהו נכנס מהדלת האחורית, ושידור ישיר מרגעי פגישתו עם טראמפ לא הופצו הפעם | על הפרק: איראן. לפי ההערכות והדיווחים ארצות הברית טרם קיבלה החלטות בנושא | דיווחים שוטפים (חדשות, מדיני)

2תגובות
נתניהו עם רוביו, היום (צילום: אבי אוחיון/ לע״מ)

בבית הלבן בוושינגטון החלה הערב (רביעי), מעט לאחר השעה 18:00 שעון ישראל, הפגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובין ראש הממשלה .

ראש הממשלה נכנס למתחם הפגישה מהדלת האחורית, ושידורים ישירים מרגעי המפגש שלו עם הנשיא לא הועברו.

יצויין כי זו הפגישה השביעית בין רה"מ לנשיא , מאז נכנס לבית הלבן. הפגישה הפעם לפי ההערכות הרשמיות צפויות להימשך כשעה, אם כי נלקחת בחשבון אפשרות שתמשך יותר - בין היתר לאור ביקורים קודמים של נתניהו אצל טראמפ, שנמשכו מעבר לזמן המתוכנן.

מוקדם יותר היום נפגש נתניהו בבלייר האוס בוושינגטון עם מזכיר המדינה של ארה״ב מרקו רוביו. נתניהו חתם בנוכחותו על הצטרפותו כחבר ב״מועצת השלום העליונה״.

במוקד הפגישה הפעם בין נתניהו וטראמפ - השיחות שמתנהלות בין ארצות הברית לאיראן. לפי דיווחים, ארצות הברית טרם קיבלה החלטה אם לתקוף באיראן, ובעניין זה ידונו נתניהו וטראמפ היום.

בריאיון ל'פוקס' התבטא הנשיא טראמפ: "אני מעדיף לעשות הסכם - בלי גרעין או טילים, והדברים האחרים". לדברי הנשיא: "יש לנו עכשיו שייטת ענקית בדרכה לאיראן. אני חושב שהם רוצים להגיע להסכם. אני חושב שהם יהיו טיפשים אם לא יעשו זאת. בפעם הקודמת השמדנו את הכוח הגרעיני שלהם ונצטרך לראות אם נפגע ביותר הפעם. אובמה וביידן יצרו מפלצת עם איראן - הסכם הגרעין היה אחד הטיפשיים שראיתי".

בשיחה עם חדשות 12 אמש, אמר הנשיא טראמפ: "האיראנים מאוד רוצים להגיע לעסקה. או שנעשה עסקה, או שנצטרך לעשות משהו מאוד קשוח - כמו בפעם הקודמת. אני לא חושב שנתניהו לחוץ מהמו"מ עם איראן. גם הוא רוצה עסקה. הוא רוצה עסקה טובה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לב מלכים ושרים ביד השם.......
משה
1
מעניין, למה טראמפ לא נתן לביבי חיבוק
בני ברקי.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר