בבית הלבן בוושינגטון החלה הערב (רביעי), מעט לאחר השעה 18:00 שעון ישראל, הפגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובין ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ראש הממשלה נכנס למתחם הפגישה מהדלת האחורית, ושידורים ישירים מרגעי המפגש שלו עם הנשיא לא הועברו.

יצויין כי זו הפגישה השביעית בין רה"מ לנשיא טראמפ, מאז נכנס לבית הלבן. הפגישה הפעם לפי ההערכות הרשמיות צפויות להימשך כשעה, אם כי נלקחת בחשבון אפשרות שתמשך יותר - בין היתר לאור ביקורים קודמים של נתניהו אצל טראמפ, שנמשכו מעבר לזמן המתוכנן.

מוקדם יותר היום נפגש נתניהו בבלייר האוס בוושינגטון עם מזכיר המדינה של ארה״ב מרקו רוביו. נתניהו חתם בנוכחותו על הצטרפותו כחבר ב״מועצת השלום העליונה״.

במוקד הפגישה הפעם בין נתניהו וטראמפ - השיחות שמתנהלות בין ארצות הברית לאיראן. לפי דיווחים, ארצות הברית טרם קיבלה החלטה אם לתקוף באיראן, ובעניין זה ידונו נתניהו וטראמפ היום.

בריאיון ל'פוקס' התבטא הנשיא טראמפ: "אני מעדיף לעשות הסכם - בלי גרעין או טילים, והדברים האחרים". לדברי הנשיא: "יש לנו עכשיו שייטת ענקית בדרכה לאיראן. אני חושב שהם רוצים להגיע להסכם. אני חושב שהם יהיו טיפשים אם לא יעשו זאת. בפעם הקודמת השמדנו את הכוח הגרעיני שלהם ונצטרך לראות אם נפגע ביותר הפעם. אובמה וביידן יצרו מפלצת עם איראן - הסכם הגרעין היה אחד הטיפשיים שראיתי".

בשיחה עם חדשות 12 אמש, אמר הנשיא טראמפ: "האיראנים מאוד רוצים להגיע לעסקה. או שנעשה עסקה, או שנצטרך לעשות משהו מאוד קשוח - כמו בפעם הקודמת. אני לא חושב שנתניהו לחוץ מהמו"מ עם איראן. גם הוא רוצה עסקה. הוא רוצה עסקה טובה".