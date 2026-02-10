כאילו שהמשברים האחרונים בין שני האישים לא הספיקו, נשיא צרפת עמנואל מקרון סיפק היום (שלישי) בראיונות לתקשורת התבטאויות חריפות במיוחד נגד הנשיא טראמפ וארה"ב של אמריקה.

נשיא צרפת עמנואל מקרון מאשים את ממשל טראמפ בנקיטת קו אנטי-אירופי קיצוני, ואף יתר על כן, בניסיון פעיל לדבריו להביא לפירוק האיחוד האירופי.

בראיון שהעניק לכמה כלי תקשורת מרכזיים ביבשת, טען מקרון כי ארצות הברית אינה רואה עוד באירופה בעלת ברית אסטרטגית, אלא מטרה ללחצים פוליטיים וכלכליים.

לדבריו, הניסיונות שנעשו בחודשים האחרונים להגיע להבנות או לפשרות מול הבית הלבן נכשלו לחלוטין, ועל כן על אירופה לשנות את גישתה ולהפסיק להרכין ראש בפני וושינגטון.

מקרון קרא למנהיגי המדינות החברות באיחוד לנצל את הפסגה הקרובה בבלגיה כדי לגבש חזית מאוחדת ועוצמתית יותר. הוא ציין כי "ממשל טראמפ מפגין עמדה אנטי-אירופית גלויה ושואף לפירוק האיחוד האירופי", והוסיף כי "ניסינו את אסטרטגיית הפשרנות והמשא ומתן במשך חודשים. זה לא עובד".

הנשיא הצרפתי התייחס למשבר סביב סוגיית גרינלנד כאל נקודת מפנה, ואמר כי יש לראות בו קריאת השכמה לצורך בעצמאות אירופית מוחלטת.

בתחום הכלכלי, הזהיר מקרון כי ארצות הברית צפויה לפתוח במתקפה חזיתית נגד אירופה בחודשים הקרובים, בדגש על תחום הרגולציה הדיגיטלית. הוא העריך כי הטלת מכסים אמריקאיים חדשים היא צעד בלתי נמנע כמעט, בתגובה לחוקי האיחוד המגבילים את כוחן של ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות.

"ארצות הברית תתקוף אותנו בחודשים הקרובים בנושא הרגולציה הדיגיטלית - זה ודאי", אמר הנשיא והדגיש כי על היבשת להתכונן לחיכוך מתמשך.

מעבר לאיום האמריקאי, תיאר מקרון מציאות שבה אירופה נלחצת בין שתי מעצמות עוינות. לדבריו, "אנחנו ניצבים מול צונאמי סיני בתחום הסחר, ומול חוסר יציבות של דקה אחר דקה מהצד האמריקאי". כפתרון למצב, הוא הציע להנהיג מנגנון של הלוואות משותפות לכלל מדינות האיחוד, במטרה להשקיע בפרויקטים טכנולוגיים וביטחוניים רחבי היקף שיקטינו את התלות בדולר האמריקאי ובשוקי החוץ.

לסיכום דבריו, הבהיר מקרון כי אירופה חייבת להגן על עצמה באמצעים אקטיביים ולא רק בהצהרות. הוא דחה את הטענות לפיהן מדיניותו מובילה לבידוד, וטען כי מדובר בהגנה הכרחית על הריבונות האירופית. "עלינו להתייחס ל'רגע גרינלנד' כאל קריאת השכמה לחיזוק האוטונומיה האסטרטגית של אירופה", חתם את דבריו.