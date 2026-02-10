סין תשלח מטוסי קרב מתקדמים לאיראן? התמונה שעוררה סערה

הנספח הצבאי של סין מעניק למפקד חיל האוויר של צבא איראן דגם של מטוס הקרב הסיני J-20 ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

הנספח הצבאי של סין המוצב בטהרן העניק למפקד חיל האוויר של צבא איראן דגם של מטוס הקרב הסיני J-20.

התמונות מהאירוע, שבהן נראה תת־אלוף בהמן בהמרד מקבל את הדגם, עוררו גל של ספקולציות בנוגע לאפשרות שאיראן עשויה לרכוש בעתיד את המטוס, ולהוסיף אותו לצי חיל האוויר שלה. הצגת הדגם החמקן, הנחשב לאחד ממטוסי הקרב המתקדמים ביותר שבשירות חיל האוויר הסיני, העלתה תהיות באשר להעמקת שיתוף הפעולה הצבאי בין בייג’ינג לטהרן. עם זאת, עד כה לא פורסמה כל הודעה רשמית מצד איראן או סין על עסקה אפשרית.

חמינאי מימין, טראמפ משמאל ( צילום: shutterstock )

אכזבה איראנית גוברת

התמונה הגיעה על רקע אכזבה הולכת וגוברת בטהרן בחודשים האחרונים מהיעדר תמיכה סינית בעימות מול ארה"ב. למרות קשרים ארוכי שנים והצהרות ידידות פומביות, בייג’ינג נמנעה עד כה מלהעניק לאיראן סיוע משמעותי, גם על רקע ההפגנות הנרחבות ברחבי המדינה והמשבר הכלכלי המתמשך.

בעוד הלחץ על איראן גובר, בין היתר בעקבות צו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ להטלת מכסים של 25% על מדינות הסוחרות עמה, סין מסתפקת בהתבטאויות זהירות וכלליות. גורמים רשמיים בבייג’ינג גינו את הסנקציות החד־צדדיות, אך בנוגע למצב הפנימי באיראן הסתפקו באיחולים כלליים ליציבות ולהתגברות על הקשיים.

מבחינה כלכלית, היחסים בין המדינות אינם סימטריים. סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של איראן ורוכשת את עיקר יצוא הנפט שלה, כ־90% ממנו, באמצעות מנגנונים עוקפי סנקציות. עבור איראן, מדובר בעורק חיים חיוני בזירה בינלאומית עוינת.

מנגד, עבור סין עצמה, איראן היא שחקן משני בלבד. חלקה בסחר החוץ העצום של בייג’ינג זניח, וגם הנפט האיראני מהווה נתח מוגבל מיבוא האנרגיה של סין, כזה שניתן להחליפו בקלות יחסית. כפי שמציינים חוקרים, בעוד שאיראן תלויה בסין במידה רבה, התלות הסינית באיראן נמוכה בהרבה.