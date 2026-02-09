בנאום שנשא בחודש ספטמבר האחרון מעל בימת האו"ם, קרא ראש הממשלה בנימין נתניהו לעולם לסרוק את קוד ה-QR שמופיע על סיכת החטופים המיוחדת שענד. "הכל שם", הבטיח נתניהו בנאום.

הברקוד הפנה ל"אתר הזוועות" מטבח השבעה באוקטובר - שהוקם כחלק מקמפיין ההסברה הבינלאומי וזמין רק בחו"ל. באתר ניתן לראות את סרטוני הזוועות של חמאס מהטבח, בין השאר גם רגעים קשים במיוחד שמעולם לא פרסמו בישראל.

בעקבות הפנייה של התנועה לחופש המידע למשרד רה"מ, נחשפו נתוני הכניסות לאתר לאחר נאום נתניהו.

מאז שעלה לאוויר האתר ועד הנאום באו"ם נכנסו לאתר כארבעה מיליון בני אדם. על פי הנתונים שפורסמו באתר 'ווינט', כ-3.5 מיליון משתמשים נכנסו לאתר בארבעת החודשים שחלפו מאז הנאום, בהם כ-1.7 מיליון חדשים והיתר כאלו שכבר היו פעילים באתר.

על פי הנתונים, כ-522 אלף משתמשים נכנסו לאתר הזוועות מברזיל, כמעט 185 אלף מארה"ב, כ-152 אלף מאיטליה וכ-122 אלף מסין. עשרות אלפי כניסות נרשמו גם מגרמניה, ספרד וארגנטינה. אפילו איראן נמצאת שם עם כ-53 אלף כניסות לאתר משטחה. מדינות נוספות, בהן צרפת, בריטניה, הולנד וקנדה, עמדו על כניסות בין 20 אלף ל-40 אלף.

ברשימה הופיעה גם "פלסטין" עם 2,249 כניסות. מרוסיה נכנסו כ-9,500 משתמשים, מעיראק כ-6,900 גולשים, וכמעט 5,000 משתמשים נכנסו מטורקיה. גם בסוריה, בסעודיה וקטאר נרשמו מאות כניסות.