כיכר השבת
אפילו מאיראן

נתניהו הציג ברקוד ל"אתר הזוועות" באו"ם - נתוני הכניסות המטורפים נחשפו

נתוני הכניסות לאתר הזוועות מהשבעה באוקטובר לאחר נאום נתניהו נחשפו | כ-3.5 מיליון משתמשים נכנסו בארבעת החודשים שחלפו מאז הנאום | בין המדינות הצופות נמצאת איראן עם כ-53 אלף כניסות לאתר משטחה (בארץ)

נתניהו והברקוד במהלך הנאום (צילום: חשבון ה-X הרשמי של נתניהו)

בנאום שנשא בחודש ספטמבר האחרון מעל בימת האו"ם, קרא ראש הממשלה לעולם לסרוק את קוד ה-QR שמופיע על סיכת החטופים המיוחדת שענד. "הכל שם", הבטיח נתניהו בנאום.

הברקוד הפנה ל"אתר הזוועות" מטבח השבעה באוקטובר - שהוקם כחלק מקמפיין ההסברה הבינלאומי וזמין רק בחו"ל. באתר ניתן לראות את סרטוני הזוועות של חמאס מהטבח, בין השאר גם רגעים קשים במיוחד שמעולם לא פרסמו בישראל.

בעקבות הפנייה של התנועה לחופש המידע למשרד רה"מ, נחשפו נתוני הכניסות לאתר לאחר נאום נתניהו.

מאז שעלה לאוויר האתר ועד הנאום באו"ם נכנסו לאתר כארבעה מיליון בני אדם. על פי הנתונים שפורסמו באתר 'ווינט', כ-3.5 מיליון משתמשים נכנסו לאתר בארבעת החודשים שחלפו מאז הנאום, בהם כ-1.7 מיליון חדשים והיתר כאלו שכבר היו פעילים באתר.

על פי הנתונים, כ-522 אלף משתמשים נכנסו לאתר הזוועות מברזיל, כמעט 185 אלף מארה"ב, כ-152 אלף מאיטליה וכ-122 אלף מסין. עשרות אלפי כניסות נרשמו גם מגרמניה, ספרד וארגנטינה. אפילו איראן נמצאת שם עם כ-53 אלף כניסות לאתר משטחה. מדינות נוספות, בהן צרפת, בריטניה, הולנד וקנדה, עמדו על כניסות בין 20 אלף ל-40 אלף.

ברשימה הופיעה גם "פלסטין" עם 2,249 כניסות. מרוסיה נכנסו כ-9,500 משתמשים, מעיראק כ-6,900 גולשים, וכמעט 5,000 משתמשים נכנסו מטורקיה. גם בסוריה, בסעודיה וקטאר נרשמו מאות כניסות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר