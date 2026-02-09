בכ"ב בשבט תשמ"ח, היום (שני) לפני 38 שנים, הסתלקה הרבנית מליובאוויטש, הרבנית חיה מושקא נ"ע, לבית עולמה. אלפים השתתפו בהלווייתה, בשכונת קראון הייטס בברוקלין, ובימים שלאחר מכן ישב הרבי מליובאוויטש זי"ע 'שבעה' בביתו בקראון הייטס.

אל הבית זרמו שורה ארוכה של אדמו"רים ורבנים, אישי ציבור וחסידים מכל העולם. בהם גם דיפלומט צעיר מישראל, שכוכבו החל לדרוך שנים קודם לכן, בנימין נתניהו שמו.

לנתניהו, לימים ראש הממשלה, כבר היה קשר לרבי. הוא נפגש עמו ושיגר אליו מכתבים שנים קודם לכן. אחרי פטירת הרבנית הוא הגיע לנחם את הרבי בביתו.

כעת 'כיכר השבת' מגיש את ההקלטה המלאה מניחום האבלים של נתניהו - כפי שנשמרה אצל שמואל בן צבי, איש הארכיון של חסידות חב"ד. ההקלטה פורסמה לפני מספר שנים על ידי אתר חב"ד COL ואף שותפה על ידי נתניהו עצמו ברשתות החברתיות שלו.

"כל עם ישראל איתך", נשמע נתניהו בין היתר אומר לרבי, שהשיב: "יהי רצון שלא יצטרכו לזה ומחה הוי' אלוקים דמעה מעל כל פנים ובקרוב ממש".

נתניהו המשיך ואמר: "אנחנו שואבים ממך כוח בימים שאינם ימי אבל, ומשתתפים איתך להוסיף לך כוח בימי האבל כבוד הרב".

הרבי: "לנצל את זה לעניינים טובים בטוב הנראה והנגלה גם לעיני בשר". נתניהו: "נכון, הכאב זה הצד השני של השמחה, אין שמחה בלי כאב".

הרבי הוסיף: "לעתיד לבוא גם זה יהיה, זה חידוש של משיח. 'ומחה ה' דמעה', 'ומחה' זה פירוש שלא ישאר אפילו רושם מזה, ואף על פי כן תהיה שמחת עולם על ראשם".