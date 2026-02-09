התרגשות עצומה והפתעה גמורה אחזה ביום חמישי האחרון בקרב מאות תלמידי הישיבה הגדולה של חסידות באיאן במודיעין עילית. בעיצומו של סדר אחה"צ, הופיע בהיכל הישיבה באופן בלתי צפוי מורם ורבם, האדמו"ר מבאיאן, שהגיע במיוחד מירושלים כדי לעמוד מקרוב על סדרי הלימוד ולחזק את הבחורים.

הביקור המיוחד נערך בצל האבל הכבד שפקד את הישיבה עם פטירתו הטראגית של אחד מבני החבורה, הבחור החשוב משה לודמיר ע"ה, שנספה לפני מספר שבועות בנחל מודיעין. למרות שהרבי ממעט לצאת מירושלים בתקופה זו, הוא בחר להגיע אישית כדי לרומם את רוחם של התלמידים השבורים ולהפיח בהם רוח חיים בעוז ותעצומות.

במהלך הביקור, התיישב האדמו"ר על ספסל פשוט, בתוך היכל הישיבה בין הבחורים, כשהוא מעיין בספר ואף רושם חידושי תורה בכתב ידו. לאחר מכן סייר הרבי בין הספסלים כשהוא מביט בקורת רוח מרובה בסדר הלימוד המיוחד של "חמש שעות רצופות" הנהוג בישיבה בימי השובבי"ם.