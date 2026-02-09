כיכר השבת
בצל הטרגדיה | הרבי מבאיאן הגיע לחזק את הבחורים והתיישב ל'סדר רצופות'

מחזה נדיר ומרגש, בעיצומם של סדרי הלימוד בימי השובבי"ם, הגיע האדמו"ר מבאיאן להיכל ישיבתו הרמה במודיעין עילית לחזק את הבחורים • הביקור נערך בצל הטרגדיה הקשה של פטירת הבחור משה לודמיר ע"ה, כדי לחזק את רוחם של התלמידים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות - חסידים)

האדמו"ר מבאיאן בלימוד בהיכל הישיבה (צילום: באדיבות המצלם)

התרגשות עצומה והפתעה גמורה אחזה ביום חמישי האחרון בקרב מאות תלמידי הישיבה הגדולה של חסידות באיאן במודיעין עילית. בעיצומו של סדר אחה"צ, הופיע בהיכל הישיבה באופן בלתי צפוי מורם ורבם, האדמו"ר מבאיאן, שהגיע במיוחד מירושלים כדי לעמוד מקרוב על סדרי הלימוד ולחזק את הבחורים.

הביקור המיוחד נערך בצל האבל הכבד שפקד את הישיבה עם פטירתו הטראגית של אחד מבני החבורה, הבחור החשוב משה לודמיר ע"ה, שנספה לפני מספר שבועות בנחל מודיעין. למרות שהרבי ממעט לצאת מירושלים בתקופה זו, הוא בחר להגיע אישית כדי לרומם את רוחם של התלמידים השבורים ולהפיח בהם רוח חיים בעוז ותעצומות.

במהלך הביקור, התיישב האדמו"ר על ספסל פשוט, בתוך היכל הישיבה בין הבחורים, כשהוא מעיין בספר ואף רושם חידושי תורה בכתב ידו. לאחר מכן סייר הרבי בין הספסלים כשהוא מביט בקורת רוח מרובה בסדר הלימוד המיוחד של "חמש שעות רצופות" הנהוג בישיבה בימי השובבי"ם.

האדמו"ר מבאיאן בשיחה עם הגר"צ רבינוביץ בסדר הלימוד (צילום: באדיבות המצלם)

בסיום הסיור שוחח האדמו"ר עם ראש הישיבה והצוות הרוחני, התעניין בפרטי סדרי הלימוד והמבצעים המיוחדים שהונהגו בישיבה בתקופה זו, ובירך את הבחורים שיזכו לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והחסידות.

