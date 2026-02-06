שמחה פורצת גבולות בחצר הקודש מהרי"ד מלעלוב, בתוך ימי השבעה, בעוד חסידים ואנשי מעשה מבכים את האבידה הגדולה בימי השבעה על הסתלקותו לשמי מרום של הרבי זי"ע שהיה מחולל ניסים בשקט ובהצנע לכת, פשטה אמש בשורה משמחת כאש בשדה קוצים, הבחור החשוב שמחה בונים רבינוביץ (37), מעמודי התווך של בית המדרש, בא בברית האירוסין בשעה טובה ומוצלחת.

עבור חסידי לעלוב מהרי"ד, שמחה בונים הוא הרבה מעבר לבחור מהחסידות. במשך 14 השנים האחרונות, הוא היה האיש שמאחורי הקלעים של כל 'טיש' וכל מעמד קודש. במסירות נפש מופלאה דאג לכל צורכי בית המדרש ולעריכת השולחנות הטהורים של הרבי זי"ע.

החסידים מציינים בהתרגשות כי אין ספק שהרבי זצ"ל, שהיה ידוע כמי שפועל ישועות מעל דרך הטבע, סידר את השידוך הזה ממרומים.