כיכר השבת
בתוך ימי השבעה

הרבי דאג מלמעלה | התרגשות בלעלוב: הבחור שהכין את הטישים התארס בגיל 37

שיחת היום בירושלים: ימים ספורים לאחר הסתלקותו של פועל הישועות האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע, התבשרה החסידות על אירוסי הבחור החשוב שמחה בונים רבינוביץ, ששימש במסירות את האדמו"ר ודאג לכל צורכי בית המדרש במשך 14 שנה (חסידים)

שמחת אירוסי שמחה בונים רבינוביץ (צילום: באדיבות המצלם)

שמחה פורצת גבולות בחצר הקודש מהרי"ד מלעלוב, בתוך ימי השבעה, בעוד חסידים ואנשי מעשה מבכים את האבידה הגדולה בימי השבעה על הסתלקותו לשמי מרום של הרבי זי"ע שהיה מחולל ניסים בשקט ובהצנע לכת, פשטה אמש בשורה משמחת כאש בשדה קוצים, הבחור החשוב שמחה בונים רבינוביץ (37), מעמודי התווך של בית המדרש, בא בברית האירוסין בשעה טובה ומוצלחת.

עבור חסידי לעלוב מהרי"ד, שמחה בונים הוא הרבה מעבר לבחור מהחסידות. במשך 14 השנים האחרונות, הוא היה האיש שמאחורי הקלעים של כל 'טיש' וכל מעמד קודש. במסירות נפש מופלאה דאג לכל צורכי בית המדרש ולעריכת השולחנות הטהורים של הרבי זי"ע.

החסידים מציינים בהתרגשות כי אין ספק שהרבי זצ"ל, שהיה ידוע כמי שפועל ישועות מעל דרך הטבע, סידר את השידוך הזה ממרומים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר