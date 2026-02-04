כיכר השבת
ראש הישיבה ויתר על מקל הכסף מהרבי מלעלוב זצ"ל • צפו בתיעוד המרתק

דמות מדור העבר התהלך בצידי הדרכים בעיה"ק ירושלים, רבות מדובר בשבוע האחרון על דמותו הפלאית של הרה"ק האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע, שהלך לעולמו בפתאומיות והותיר חלל עצום | הרבי, שהיה ידוע במידת "הצנע לכת" קיצונית ובאוצר ידיעות נרחב שהוסתר בפשטות הליכותיו, תועד לפני כשנתיים במפגש מרתק עם ראש הישיבה הגר"ש אלתר שם נצפה מציע לו את מטהו המוכסף כשהוא מתבטא: "רבי'ס יש הרבה, ערליכע יידן פחות" |צפו בתיעוד (חסידים) 

האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זצ"ל עם הגר"ש אלתר (צילום: מכון דבר אמת)

הסתלקותו הפתאומית של האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע עוררה גל של געגועים לדמות של "ערליכער ייד" מהדורות הקודמים. הרבי זצ"ל, שהיה בקיא בכל מכמני התורה, הלך בין סמטאות ירושלים כיהודי פשוט, כשהוא מקפיד להבליע את גדולתו ולהתרחק מהגינונים המקובלים.

בתיעוד קצר ומרגש המובא כאן ניתן להתרשם מעניוותו המופלגת של האדמו"ר במהלך מפגש שנערך לפני כשנתיים עם ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר בשמחת שבע ברכות. בפתח השיחה, מציג האדמו"ר את עצמו בפשטות מדהימה כ"בנו של הרבי מלעלוב", מבלי לציין את תוארו שלו.

האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זצ"ל עם הגר"ש אלתר
האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זצ"ל עם הגר"ש אלתר| צילום: צילום: מכון דבר אמת
האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זצ"ל עם הגר"ש אלתר (צילום: מכון דבר אמת)

במהלך המפגש המרתק, נשמע האדמו"ר אומר לראש הישיבה משפט שמקבל כעת משנה תוקף: "רבי'ס (אדמו"רים) יש הרבה, אך 'ערליכע יידן' (יהודים יראי שמים) יש פחות". ראש הישיבה הגר"ש אלתר הנהן בהסכמה לדברים, ששיקפו את השקפת עולמו של האדמו"ר.

רגע של חן יהודי נרשם בעת הפרידה, כאשר הרבי הציע לראש הישיבה את מטהו המוכסף (המקל) כמחווה של כבוד, אך ראש הישיבה ויתר בענווה על המחווה המיוחדת.

1
כבר הרבה זמן לא ראיתי כזה נוסח של פעם, ערגה
פולנים בנוסח ותיק

