הסתלקותו הפתאומית של האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע עוררה גל של געגועים לדמות של "ערליכער ייד" מהדורות הקודמים. הרבי זצ"ל, שהיה בקיא בכל מכמני התורה, הלך בין סמטאות ירושלים כיהודי פשוט, כשהוא מקפיד להבליע את גדולתו ולהתרחק מהגינונים המקובלים. בתיעוד קצר ומרגש המובא כאן ניתן להתרשם מעניוותו המופלגת של האדמו"ר במהלך מפגש שנערך לפני כשנתיים עם ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר בשמחת שבע ברכות. בפתח השיחה, מציג האדמו"ר את עצמו בפשטות מדהימה כ"בנו של הרבי מלעלוב", מבלי לציין את תוארו שלו.

במהלך המפגש המרתק, נשמע האדמו"ר אומר לראש הישיבה משפט שמקבל כעת משנה תוקף: "רבי'ס (אדמו"רים) יש הרבה, אך 'ערליכע יידן' (יהודים יראי שמים) יש פחות". ראש הישיבה הגר"ש אלתר הנהן בהסכמה לדברים, ששיקפו את השקפת עולמו של האדמו"ר.

רגע של חן יהודי נרשם בעת הפרידה, כאשר הרבי הציע לראש הישיבה את מטהו המוכסף (המקל) כמחווה של כבוד, אך ראש הישיבה ויתר בענווה על המחווה המיוחדת.