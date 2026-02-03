בשנה הראשונה למלכותו הגבאים החדשים נעמדו מאחור | טיש ט"ו בשבט בקרעטשניף סיגעט בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט ערך אמש האדמו"ר את הטיש לרגל חמישה עשר בשבט, בשנה הראשונה למלכותו | ההתרגשות בקרב החסידים הייתה בשיאה, כאשר מאחורי כסאו של האדמו"ר נראו הגבאים החדשים המלווים את ההנהגה החדשה של החצר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:33