הגבאים החדשים נעמדו מאחור | טיש ט"ו בשבט בקרעטשניף סיגעט
בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט ערך אמש האדמו"ר את הטיש לרגל חמישה עשר בשבט, בשנה הראשונה למלכותו | ההתרגשות בקרב החסידים הייתה בשיאה, כאשר מאחורי כסאו של האדמו"ר נראו הגבאים החדשים המלווים את ההנהגה החדשה של החצר (חסידים)
בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט ערך אמש האדמו"ר את הטיש לרגל חמישה עשר בשבט, בשנה הראשונה למלכותו | ההתרגשות בקרב החסידים הייתה בשיאה, כאשר מאחורי כסאו של האדמו"ר נראו הגבאים החדשים המלווים את ההנהגה החדשה של החצר (חסידים)
בערוב היום של חמישה עשר בשבט ערך האדמו"ר מקרעטשניף י-ם את שולחנו הטהור לרגל היום הגדול |במהלך הטיש הוגשו לפני הקודש מטובי פירות ארץ ישראל ובהם שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ. רגעים של התעלות נרשמו כאשר האדמו"ר ניגש לברך על הפירות בכוונה גדולה ובעמידה, כמנהג הקודש של אדמו"רי השושלת | לאחר מכן עברו החסידים בסך לפני האדמו"ר כדי לקבל פירות לברכה (חסידים)
האדמו"ר מספינקא בית שמש שילב בטיש חמישה עשר בשבט את סעודת ההילולא לזכרו של האדמו"ר הקדוש רבי יצחק אבוחצירא זצוק"ל. | במהלך הטיש, חילק הרבי פירות שנשתבחה בהם הארץ | רגעים של התעוררות נרשמו כאשר האדמו"ר הזכיר את בעל ההילולא וחילק לקהל החסידים מהערק המפורסם, הידוע בסגולתו המיוחדת לפעול ישועות מעל דרך הטבע (חסידים)
רבבות חסידי בעלזא נטלו חלק אמש בעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מבעלזא • ההיכל הגדול היה גדוש עד אפס מקום • על שולחן מלכים הוגשו פירות משבעת המינים כמנהג חצר הקודש עתיק היומין • במהלך הטיש נשא האדמו"ר אמרות קודש בענייני היום, ועמד על רום מעלת הזמן המסוגל לצמיחה והתחדשות בעבודת השם (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, ערך אמש האדמו"ר מבאבוב 45 את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בהשתתפות אלפי חסידים | על השולחן הונחו עיצובים מרהיבים של פירות בטוב טעם, ובמהלך הטיש השמיע האדמו"ר דברות קודש וטעם כמנהגו ממרקחת האתרוג מחג הסוכות | בשיאו של המעמד חולקו ערכות פירות מיוחדות לכל אחד מאלפי החסידים שעברו בסך לקבלת ברכת הקודש (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בלב שכונת מאה שערים, ערך אמש האדמו"ר מתולדות אהרן את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהשתתפות קהל אלפי החסידים, כאשר האדמו"ר הופיע לבוש בבגדי שבת כמנהג אבותיו הקדושים למעלה בקודש (חסידים)
בהיכל בית מדרשו "תורת חכם" בירושלים, ערך אמש המשפיע הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בשעות המאוחרות של הלילה באווירת רעוא דרעווין ודבקות עילאית, כשקהל המשתתפים מאזין בצמא למאמרי הקודש בענייני כוונות היום וסוד האילן העליון, תוך שירת ניגוני דבקות וכיסופים שנמשכו שעות ארוכות (חסידים)
במרכז החסידות בקריית צאנז בנתניה נערך אמש שולחנו הטהור של האדמו"ר מצאנז לרגל חמישה עשר בשבט, ששולב במעמד "קבלת פנים" מרגש לרגל חזרתו של האדמו"ר ממסע הקודש בארצות הברית | אלפי חסידים גדשו את ההיכל וקיבלו בשירה אדירה את פניו של הרבי, שנשא דברות קודש וחילק פירות לברכה לקהל המונים שחגגו את ראש השנה לאילנות (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הישן והמיתולוגי בשכונת בית ישראל, ערך אמש האדמו"ר מלעלוב ירושלים את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | המעמד נערך באווירת התעלות מיוחדת, כשבין הקהל נישאת התפילה שבקרוב ממש יזכו החסידים לחסות בצל הקודש ולערוך את השולחנות בהיכל בית המדרש הגדול והחדש ההולך ונבנה בשכונת מקור ברוך בירושלים (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחוב גבעת משה בירושלים, ערך אמש האדמו"ר מרחמסטריווקא את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהשתתפות אלפי חסידים שגדשו את הפארנצעס וצפו בדבקות בעבודת הקודש וחלוקת הפירות, כשבמהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו במעלת היום (חסידים)
לבוש בבגדי שבת ערך אמש האדמו"ר מנדבורנה את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט במרכז החסידות בבני ברק | במהלך הטיש נרשם רגע שיא בעת אמירת הברכות על שבעת המינים, אז נעמד האדמו"ר מלא קומתו כפי מנהג אבותיו, אדמו"רי השושלת למעלה בקודש, כשקהל החסידים עוקב בדבקות אחר עבודת הקודש (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול במרכז חסידות דארג בבני ברק, ערך אמש האדמו"ר את השולחן הטהור לרגל ט"ו בשבט | על שולחן מלכים הונחו מגשי פירות מפוארים שעוצבו בטוב טעם, עם דגש מיוחד על פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ומשבעת המינים | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש בענייני היום וחילק פירות לברכה למאות החסידים שעברו בסך להתברך לרגל ראש השנה לאילנות (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחוב דונולו בבני ברק, ערך האדמו"ר מספינקא את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט ברוב פאר והדר | קהל החסידים גדש את ההיכל מקצה לקצה וצפה מקרוב בעבודת הקודש. במקביל, זכו מאות חסידי ואוהדי בית ספינקא השוהים מעבר לים לצפות במעמד כולו באמצעות שידור חי שהועבר לריכוזי החסידות בחו"ל, מה שאפשר להם לחזות מקרוב בעבודת הקודש ולהרגיש כחלק בלתי נפרד מהטיש המרומם (חסידים)
קהל חסידי פרמישלאן השתתפו אמש בטיש שערך האדמו"ר, לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק, במהלכו נשא האדמו"ר מדברות קודשו בענייני היום ושורשי האילן החסידי | לאחר שירת ניגוני התעוררות ושמחה, חילק האדמו"ר פירות לברכה לקהל החסידים שעברו בסך (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בלב שכונת מאה שערים, ערך האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בהשתתפות אלפי חסידים, כשסביב השולחן מסובים בניו הרבנים יחד עם נכבדי החסידות | מחזה מיוחד שמשך את עין המשתתפים היה חבישת ה'קאלפיק' על ראשו של האדמו"ר, כמנהג אדמו"רי בית ויז'ניץ | במהלך הטיש הוגשו פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל (חסידים)
מאות חסידים גדשו את הפארנצעס בהיכל ענק בירושלים וצפו בעבודת הקודש של האדמו"ר ה'צינור' מקרעטשניף כפר עטה בטיש ט"ו בשבט • מניגוני פורים ועד למעמד הנשגב של "חקל תפוחין" • ההתלהבות שהביאה להחלפת הקאפטן הלבן באמצע הטיש • צפו בתיעוד שכבש את ירושלים (חסידים)
בהיכל הטישים במרכז החסידות ברמת ויז'ניץ שבחיפה ערך האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את שולחנו הטהור לכבוד חמישה עשר בשבט | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו בענייני ראש השנה לאילנות ושורשי האילן החסידי | בין האלפים שהשתתפו בטיש נצפה הרב יעקב אהרן ורצברגר, משב"ק האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זי"ע | בסיום הטיש עברו החסידים והאורחים להתברך ולקבל פירות לברכה מידיו של האדמו"ר (חסידים)
תיעוד ענק מטיש ט"ו בשבט בחצה"ק סאטמר, אלפי חסידים השתתפו אמש בשולחנו הטהור של האדמו"ר לרגל היום בהיכל בית מדרשו הגדול בקרית יואל • מחזה מרהיב נגלה לעיני האלפים כאשר על שולחן המלכים הונחו עיצובי פירות ענקיים ומורכבים, פרי עמל של אמנות ייחודית שעוצבו בשלל צבעים וצורות המבטאים את שבחה של ארץ ישראל, כיאה לממלכת סאטמר • צפו בגלריה (חסידים)
0 תגובות