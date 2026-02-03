כיכר השבת
הספסלים חרקו

"אז ירננו כל עצי הספסל" | המחזה המשעשע בחסידות מבקשי השם

מחזה בלתי שגרתי בטיש ט"ו בשבט בחצר הקודש מבקשי השם: בעוד המשפיעים בדורנו רגילים לעלות על השולחנות, בחר האדמו"ר בדרך מקורית ליישם את "אז ירננו כל עצי היער" | ההסבר ההלכתי חסידי שמאחורי הזינוק והסערה שפרצה בקהל - כאן ב'כיכר' (חסידים)

ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)

במרכז הטיש המרומם לרגל חמישה עשר בשבט בחצר הקודש מבקשי השם, נרשמו רגעים של הפתעה והתלהבות שטרם נראו כמותם. בעת שירת הניגון המעורר "אז ירננו כל עצי היער", הפתיע האדמו"ר את החסידים כאשר החל לקפץ בקדושה ובמרץ – לא על הרצפה, אלא דווקא על ספסלי בית המדרש.

החסידים המשתוממים, שרגילים לראות משפיעים המקפצים על השולחנות בעת רעוא דרעווין, תהו על שינוי המנהג. אולם עד מהרה פשט ההסבר בקרב הקהל: האדמו"ר הסביר בלהט כי שולחן הטיש דומה ל"מזבח", ואין זה מן הראוי לפסוע עליו ברגליים, גם אם מדובר בריקוד של מצווה.

מנגד, הספסלים העשויים מעץ היער, הם המקום המדויק ביותר לקיים בו את "ירננו כל עצי היער".

החסידים ציינו בסיפוק כי מלבד הישועות, הטיש הנוכחי סיפק הוכחה ניצחת לכך שהרבי יודע לחבר בין שמים וארץ – ובין עבודת השם לסיבולת של נגרי בית המדרש.

ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)
ט"ו בשבט במבקשי השם (צילום: שוקי לרר)

כיכר השבת
