היסטוריה בחסידות מבקשי השם | בטיש ט"ו בשבט שערך האדמו"ר בבית מדרשו בשיכון ו' בבני ברק, הותקנו לראשונה פארנצ'עס לטובת החסידים שבאו לחזות בעבודת הרבי | בעיצובי הפירות לא הכניסו 'אננס', היות שהוא אינו פרי משבעת המינים (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק ערך האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג את השולחן הטהור לכבוד ט"ו בשבט | השולחן היה עמוס בכלי כסף וזהב ועליהם שלל פירות, וכמובן מרקחת אתרוגים כנהוג | בטיש שולבה גם שמחת שבע הברכות להויז בחור הנאמן של האדמו"ר שנישא שבוע שעבר למזל טוב (חסידים)
ביום חמשה עשר בשבט זכו תלמידי תלמוד תורה 'נתיבות שלמה' בשכונת 'הר נוף', לקדם את פני הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף עם הופעתו הכבודה בבנין ה'תלמוד תורה' | את פני הראשל"צ קידמו ילדי החמד בשירה ובזימרה ונופפו בדגלים לכבוד התורה, בהמשך ערך הראשל"צ שולחן פירות לכבוד היום | צפו בתיעוד (חרדים)
האדמו"ר מצאנז ערך את שולחנו הטהור לרגל ט"ו בשבט בהיכל הגדול בקריית צאנז בנתניה | בטיש שולב גם כינוס "רצוננו", במסגרת מאבק נגד פגעי הטכנולוגיה | אחר "השולחן הטהור" עברו כל הקהל ונתנו לידי האדמו"ר טופס קבלות טובות שקיבלו על עצמם (חסידים)
לעת ערב ערך האדמו"ר מויז'ניץ את השולחן הטהור לכבוד ט"ו בשבט | הרבי האריך בדברי תורה ברום גדלת אחדות כלל ישראל | ברכת 'שהחיינו' בירך האדמו"ר על מרקחת אתרוגים משיירי אתרוגי זקינו הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ, ואביו בעל ה'ישועות משה' זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
שעה קלה לפני המראתו לארה"ב לשמחת נישואי נכדו, ערך האדמו"ר מדעעש את שולחנו הטהור לכבוד ט"ו בשבט בהיכל בית מדרשו ברחוב טרפון בעיר בני ברק | האדמו"ר נשא אמרות קודש וטעם מפירות ארץ ישראל. בסיום הטיש עברו כל הקהל לברכת פרידה והאדמו"ר המשיך בדרכו לשדה התעופה (חסידים)
ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות – וגם הזדמנות מצוינת להסתכל על הילדים שלנו בעיניים אחרות: האם הילד שלנו הוא עץ אלון חסון- עומד איתן מול רוחות החיים, דקל גמיש שמתמודד עם סערות, או אולי דווקא גפן מטפסת, שזקוקה ליד מכוונת כדי להגיע לגבהים? (מאמע, חינוך)
האדמו"ר מאלכסנדר ערך אמש את השולחן לרגל חמשה עשר בשבט, ולרגל הילולת אבי השושלת האדמו"ר הזקן מאלכסנדר הרה"ק רבי יחיאל דנציגר זי"ע | בטיש השתתף חתנו של הרבי, האדמו"ר מאונגוואר ארה"ב | האדמו"ר נשא אמרות קודש ברום גדולת היום, והרחיב במשנתו של בעל ההילולא | עוד נשא דברים, המשפיע הגה"צ רבי אהרן טוסיג | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו ברחוב רש"י בבני ברק, ערך אמש האדמו"ר הישיש מנאראל את שולחנו לרגל חג ט"ו בשבט, בהשתתפות בני משפחתו וחסידיו | בטיש הוגש לפני האדמו"ר מגש של אתרוגים כבושים שעליהם בירכו בחג הסוכות האחרון (חסידים)