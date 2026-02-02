הוידיאו המלא | צפו - תחקיר והגשה יוסי עבדו , צילום דודי פלוג , עריכה דוד והבה. הפקה איציק אוחנה הוידיאו המלא | צפו | צילום: תחקיר והגשה יוסי עבדו , צילום דודי פלוג , עריכה דוד והבה. הפקה איציק אוחנה 10 10 0:00 / 6:05 הוידיאו המלא | צפו ( תחקיר והגשה יוסי עבדו , צילום דודי פלוג , עריכה דוד והבה. הפקה איציק אוחנה )

מגיש 'כיכר השבת' יוסי עבדו, יצא לסיור מיוחד בכנסת ישראל לרגל חג האילנות ויום ההולדת ה-77 של המשכן.

בין הדיונים על החוקים החשובים, הוא פגש את חברי הכנסת לשיחה על פירות, ניסים אישיים והקפדה על "כחול לבן".

חה"כ בוארון

מי הם חברי הכנסת שחוגגים בדיוק 3 שנים בתפקיד בראש השנה לאילן?

איך חוגגים בעדה הדרוזית ובעדה האתיופית את החג?

איזה פירות הם אוהבים לאכול – ועל מה הם לא מוותרים בסדר ט"ו בשבט?

מהו הנס הפרטי המצמרר שקרה לח"כ לימור סון הר-מלך בערב החג?

מי חבר הכנסת שבקיא בזני תמרים ומי נוסע במיוחד לצפון כדי לקנות אותם?

למה אנחנו עדיין מקבלים עגבניות מטורקיה ואיך מזהים תפוח מרמת הגולן?

חה"כ מליביצקי

יום הולדת 77 לכנסת - בצל חוק הגיוס

השנה חגיגות ט"ו בשבט בכנסת משולבות עם יום ההולדת ה-77 של המשכן. ח"כ עפיף עבד מציין בדיוק שלוש שנים לכניסתו לכנסת בט"ו בשבט, ולמרות העומס של דיוני התקציב וחוק ההסדרים, הוא לא מוותר על החגיגה.

ח"כ צאגה מלקו, שנמצאת במשכן פחות משלוש שנים, רואה בכך זכות גדולה לחגוג יחד עם פריחת האילנות.

חה"כ סון הר מלך

הנס של ח"כ לימור סון הר-מלך

רגע מרגש נרשם כאשר ח"כ לימור סון הר-מלך שיתפה בנס אישי שאירע בביתה בליל ט"ו בשבט: "היה לי תינוק בן חודשיים וחצי ובחצות הלילה הוא פשוט לא התעורר", היא מספרת. "הנס הוא ששמנו לב, כי אחרת זה היה נחשב כמוות בעריסה".

מאז, בכל שנה, המשפחה עורכת "פרסום הניסא" עם מזמור לתודה לצד סדר החג המסורתי הנהוג בבתי ישראל.

מה בצלחת? פירות, זנים וסודות מהחצר

בגזרת הפירות, לכל חבר כנסת יש את המועדף שלו:

אושר שקלים התגלה כמומחה לתמרים. הוא יודע להבדיל בין 'מג'ול', 'אמרי' ל'דקל נור' ונוסע במיוחד לצפון כדי לקנות תמרים איכותיים.

לימור סון הר-מלך מעדיפה מנגו ואננס, ובחצר ביתה היא מגדלת רימונים וזיתים.

עפיף עבד נשאל על מנהגי העדה הדרוזית וציין כי הוא אוהב במיוחד זיתים ואבוקדו. הוא אף ידע לזהות שתפוח מסוים הגיע מרמת הגולן.

חבר הכנסת סוכות

צגה מלקו בחרה ברימון, ומסבירה כי הוא מסמל עבורה את המוח.

ח"כ צבי סוכות הגדיל לעשות וסיפר כי בחצר ביתו הוא מגדל את כל שבעת המינים כפרויקט מיוחד.

ח"כ חנוך מילביצקי וח"כ אביחי בוארון שיתפו שהם אוכלים הכל, מענבים ועד אפרסקים ותפוזים.

חה"כ צגה מלקו

המלחמה על העגבניה הישראלית

ח"כ אביחי בוארון הדגיש את החשיבות של תמר המג'ול הגדל בבקעת הירדן, שמהווה 80% מהייצוא העולמי.

ח"כ חנוך מילביצקי התייחס למכת הייבוא מטורקיה: "מביאים עגבניות מטורקיה כי חושבים שזה זול, אבל לעיתים אין מספיק תוצרת בארץ כדי למלא את החוסר". חברי הכנסת הדגישו כי הם מקפידים בביתם לאכול רק פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

חידון הברכות: מי זוכר את "מגע א"ש"?

יוסי עבדו אתגר את חברי הכנסת בחידון הלכתי. כשנשאלו מה מברכים על הרימון, התשובה הייתה חד משמעית: "בורא פרי העץ". בנוסף, נבחנה הבקיאות בסדר הברכות מג"ע א"ש (מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל). לימור סון הר-מלך וצאגה מלקו הפגינו בקיאות ובירכו יחד את ברכת העץ. צאגה אף הציעה לברך בשפת האמהרית. וצבי סוכות גילה בקיאות מרשימה בהלכות ברכות.

פירות החקיקה

לסיום, נשאלו הח"כים על ה"פירות" שהם קטפו בעבודתם הפרלמנטרית:

אביחי בוארון ציין בגאווה את חוק הפיקדונות ואת חוק המורים, שנועד למנוע ממורים שלמדו ברשות הפלסטינית ללמד בירושלים.

לימור סון הר-מלך ציינה את תיקון חוק ההתנתקות בצפון השומרון, אותו היא מכנה "תיקון חטא המרגלים". כולם הסכימו על איחול אחד לכנסת לרגל יום הולדתה: שתהיה רגועה יותר, מאוחדת יותר ושנדע לשמור על המדינה שלנו.