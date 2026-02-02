סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" העלתה את רף המתיחות האזורית, כשפרסמה מפת מטרות מפורטת המציבה את בסיסי צבא ארצות הברית ברחבי המזרח התיכון ישירות על הכוונת של טהרן.

המהלך הדרמטי הזה מהווה חלק ממאמץ הרתעה איראני שנועד למנוע תקיפה אמריקאית, זאת על רקע איומיו של הנשיא דונלד טראמפ להכות במשטר "חזק מאוד במקום שבו זה כואב" אם ימשיך בדיכוי האלים של המפגינים.

המנהיג העליון עלי חמינאי ושר החוץ עבאס עראקצ'י כבר הבהירו כי כל תקיפה אמריקאית תוביל למלחמה אזורית כוללת, שבה איראן תפגע בכל בסיס אמריקאי באשר הוא.

המפה שפורסמה חושפת את רשת הביטחון האמריקאית הפרוסה באזור, החל מהענק הלוגיסטי והמבצעי בבסיס אל-עודייד שבקטאר – המשמש כמפקדה הקדמית של CENTCOM ומארח כ-10,000 אנשי צוות – ועד לבסיס הצי החמישי בבחריין. המתיחות כה חריפה, עד שדווח כי ארצות הברית כבר ייעצה לחלק מאנשיה להתפנות מאל-עודייד מחשש למתקפת פתע, בדיוק כפי שקרה ביוני 2025 כאשר איראן שיגרה טילים לעבר הבסיס בתגובה לתקיפה על תוכנית הגרעין שלה.

הפריסה האמריקאית, היא מסיבית ורב-שכבתית: בעיראק מוצבים כ-2,500 חיילים בבסיס אל-אסד ובבסיס בארביל, בעוד שבאיחוד האמירויות בסיס אל-דאפרה מארח כנף משלוח אווירית שלמה. בסעודיה, בסיס הנסיך סולטן מהווה מבצר הגנתי עם סוללות טילי פטריוט ומערכות THAAD מתקדמות, ובכווית פועלים מרכזי לוגיסטיקה חיוניים כמו קמפ אריפג'אן ובסיס עלי אל-סאלם.

המפה האיראנית אינה פוסחת גם על בסיס חיל האוויר מופאק סאלטי בירדן ועל בסיס אינג'ירליק בטורקיה, המשמש כנקודת מוצא למבצעים נגד דאעש. שר ההגנה האיראני כבר הזהיר כי כל מדינה שתאפשר לארצות הברית להשתמש בשטחה לתקיפה תהפוך ל"מטרה לגיטימית", הצהרה שמטילה צל כבד על המדינות המארחות.

כאשר ברקע מדווח כי איראן הכפילה את ייצור הטילים שלה מאז המלחמה האחרונה והטמינה משגרים עמוק בתוך אזורים הרריים כדי להגן עליהם, המפה של "פארס" נראית פחות כמו תעמולה ויותר כמו הצהרת כוונות למלחמה כוללת שעלולה לפרוץ בכל רגע.