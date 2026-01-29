נושאת הרחפנים של איראן ה"שהיד באגרי" ( צילום: רשתות ערביות )

בעוד המזרח התיכון סוער והמתיחות מול ארצות הברית וישראל מגיעה לנקודת רתיחה, משמרות המהפכה של איראן מקפידים לשחרר ללא הרף תיעודים המציגים את "עוצמתם" הימית החדשה כמענה ישיר לנוכחות האמריקאית באזור.

כוכבת הסרטונים היא ה"שהיד בהמן באגרי", שמוצגת כנושאת הרחפנים הייעודית הראשונה של איראן המוכנה להגיב לכל תקיפה, אך מבט מעמיק יותר מגלה שמדובר למעשה בספינת מכולות פנמקס מזדקנת משנת 2000, שנבנתה בכלל בדרום קוריאה. לאחר שנתיים של עבודות התאמה במספנות בנדר עבאס, הספינה, שזכתה בעבר לשמות אזרחיים כמו "פרארין" ו"סילבר קראפט", הושקה מחדש בפברואר 2025 ככלי שיט צבאי שנועד להרחיק את הכוח האיראני למים עמוקים.

על גבי המפלצת שמשקלה 42,000 טון נבנה מסלול המראה באורך 180 מטרים הכולל "מקפצת סקי" בדומה לנושאות מטוסים קלות, כאשר התכנון האיראני היצירתי כולל מסלול נחיתה זוויתי הפוך שנועד לעקוף את המבנה המקורי של ספינת המכולות.

טהרן מתגאה בכך שהיא מסוגלת לשאת כ-60 כלי טיס בלתי מאוישים, ביניהם רחפני ה"קאהר-313" המכונים "חמקנים", רחפני המתאבד "שהאד-136" ושלל מסוקים כמו ה-Bell 206 המצויד בטילים נגד ספינות.

כדי להשלים את התמונה הלוחמנית, צוידה הספינה בשמונה טילי שיוט מסוג "נור", שמונה טילי "קוסאר-222" הגנתיים ותותחי גטלינג, לצד מערכות הגנה אווירית לטווח קצר ובינוני ויכולת לשגר 30 סירות טילים מהירות מתוך האנגר פנימי.

אך נראה כי לצד המערכות המבצעיות ולוחמה אלקטרונית מתקדמת, האיראנים דאגו גם לפינוקים שמעלים תהיות לגבי אופייה הקרבי המובהק של הספינה; המתקנים כוללים מגרש כדורגל שלם עם דשא סינתטי, אולם ספורט רב-תכליתי וחדר כושר מאובזר.

מקרה שהלחימה בלב ים תתארך, הצוות יוכל ליהנות גם מבית חולים מודרני הכולל יחידת טיפול נמרץ, רדיולוגיה, חדר ניתוח ואפילו מרפאת שיניים. האיראנים טוענים כי ה"שהיד באגרי" יכולה לשוט במשך שנה שלמה ללא תדלוק ולהגיע לטווח של 22,000 מיילים ימיים, מה שמאפשר לה להפגין נוכחות גם בתנאי ים קשים.

המטרה המוצהרת היא ליצור איום אסימטרי שבו נחילי רחפנים זולים יוכלו לאתגר ולעקוף את מערכות ההגנה של כלי שיט מערביים יקרים, אך נותר לראות האם הספינה הזו היא אכן פריצת דרך אסטרטגית או בסך הכל מטרה גדולה ואיטית בלב ים המנסה לחפות על נחיתות טכנולוגית באמצעות דרמה מצולמת היטב.