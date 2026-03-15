משמרות המהפכה של איראן פרסמו איום חריף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, והצהירו כי ימשיכו לרדוף אחריו כל עוד הוא חי. ההודעה פורסמה ברשת וצוטטה על ידי סוכנות הידיעות הממלכתית האיראנית IRNA, לפי דיווח של Associated Press.

בהודעת הארגון נכתב: “אם הפושע רוצח הילדים הזה עדיין בחיים – נמשיך לרדוף אחריו ולהרוג אותו בכל הכוח”. ההודעה מתייחסת ככל הנראה לשמועות שמפיצים מתנגדיה של ישראל לפיהן נתניהו לא נראה בפומבי, וכי ההופעה האחרונה שלו (ביום חמישי) היתה דמות שנוצרה ב-AI.

מימין תמונת מסך מהסרטון המזויף שהתפרסם כביכול נתניהו עם 6 אצבעות, משמאל המקורי ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )