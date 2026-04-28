הישג לטראמפ: איחוד האמירויות בהודעה שתזעזע את הכלכלה

איחוד האמירויות הערביות הודיעה על פרישה מארגון אופ״ק ואופ״ק פלוס, מהלך שמוגדר כמכה משמעותית לארגוני ייצוא הנפט ולסעודיה הנחשבת למובילה בפועל של הגוש. המהלך בוצע על רקע משבר האנרגיה החריף שנוצר בעקבות המלחמה עם איראן והטלטלה בכלכלה העולמית.

מטרת הארגון הבינלאומי היא לקבוע עם חברות הנפט את קצב הפקת הנפט, מחיריו וזיכיונות עתידיים. על פי דיווח ב'רויטרס', עזיבת האמירויות, שהייתה חברה ותיקה באופ״ק, עלולה ליצור אי סדר ולהחליש את יכולת הארגון להציג חזית אחידה.

לפי הדיווח, מדינות המפרץ מתקשות כבר בימים האחרונים להוביל נפט דרך מצר הורמוז, נקודת מעבר אסטרטגית בין איראן לעומאן שדרכה עוברת כחמישית מאספקת הנפט והגז הנוזלי בעולם, בשל איומים ותקיפות מצד איראן על כלי שיט.

הישג גדול לטראמפ

עזיבת האמירויות מהווה הישג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שטען בעבר כי הארגון “גונב מהעולם” בכך שהוא מעלה את מחירי הנפט, ואף קישר בין ההגנה האמריקנית על מדינות המפרץ לבין רמת המחירים, באומרו כי הן “מנצלות זאת באמצעות מחירי נפט גבוהים”.

ההחלטה הגיעה לאחר שהאמירויות, הנחשבת מרכז עסקי אזורי ובעלת ברית מרכזית של וושינגטון, מתחה ביקורת על מדינות ערביות אחרות על כך שלא עשו מספיק כדי להגן עליה מפני תקיפות איראניות במהלך המלחמה.

יועץ הדיפלומטיה של נשיא האמירויות, אנואר גרגש, אמר בכנס באזור המפרץ כי “מדינות המועצה לשיתוף פעולה במפרץ תמכו זו בזו לוגיסטית, אך מבחינה מדינית וצבאית עמדתן הייתה החלשה ביותר מבחינה היסטורית”.

הוא הוסיף כי “אני מצפה לעמדה חלשה כזו מליגת מדינות ערב, ואני לא מופתע ממנה, אך לא ציפיתי לכך ממועצת שיתוף הפעולה של המפרץ ואני מופתע מכך”.